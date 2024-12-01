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ТЦК переходить на нові повістки і скоро їх стане більше — деталі

1 грудня 2024 22:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Нові повістки з QR-кодом в Оберіг— як працює система
Працівник ТЦК та СП виписує повістку. Фото: скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У липні 2024 року уряд ухвалив постанову, яка зобов’язує Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) формувати та друкувати повістки через електронний реєстр "Оберіг". Документи підписуються кваліфікованим електронним підписом, що робить процес автоматизованим і прозорим. Незабаром таких повісток стане ще більше.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю DOU.

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Поівісток з QR-кодом стане більше 

Катерина Черногоренко в інтерв’ю DOU заявила, що приблизно третина всіх розісланих повісток наразі оформлені згідно з новим зразком з QR-кодом. Ця частка продовжуватиме зростати, оскільки система перебуває на перехідному етапі.

"Нині ми посеред перехідного етапу, коли застарілі повістки з мокрою печаткою та підписом від руки ще діють на рівні з повістками з QR-кодом і електронним підписом. Ми рухаємось до повного переходу на повістки нового зразка", — сказала чиновниця.

Хто формує критерії для повісток через Оберіг

У листопаді прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що 98% повісток, сформованих через "Оберіг" за останні два місяці, були адресовані безробітним або тим, хто працює неофіційно.

Критерії для формування повісток через "Оберіг" визначає Генеральний штаб ЗСУ.

Наразі реєстр "Оберіг" містить поле, де фіксуються дані про вручення повістки та її статус. Однак функція перегляду цієї інформації в мобільному застосунку "Резерв+" поки що не передбачена.

"Наразі таку функціональність не розробляємо. Але аналізуємо потреби користувачів і перевіряємо, чи цей статус у застосунку є затребуваним", — пояснила Черногоренко.

Нагадаємо, юристи пояснили, які підстави дозволяють оскаржити повістку, яка надійшла поштою. Також адвокат пояснив чи мають право працівники ТЦК видати повістку у машині

повістки ТЦК та СП бойова повістка електронні повістки QR-код

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