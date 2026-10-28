Прием граждан в ТЦК. Фото: Общественное

Узнали о своей пригодности к службе и статусе нарушителя учета только из электронных реестров? Судебная практика показывает, что тайные решения ВЛК можно оспорить даже спустя годы. Так что даже если человек увидел новый статус с опозданием, отсчет времени на подачу иска начинается с момента, когда человек фактически увидел документ.

Об этом говорится в анализе судебного дела от "Судебно-юридической газеты", передает Новини.LIVE.

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Имеет ли право ВВК изменять решение о пригодности тайно

В суде рассматривалось дело о незаконном изменении военного статуса. В частности, гражданин прошел медкомиссию, получил статус непригодного и спокойно жил дальше, считая себя исключенным из военного учета.

Но через два года открыл приложение "Резерв+" и обнаружил, что он вполне пригоден к службе, да еще и числится как нарушитель.

Весной 2023 года военнообязанный прошел медицинское освидетельствование в районном ТЦК. Комиссия 3 апреля сочла его полностью непригодным и приняла официальное решение об исключении из военного учета. Однако ровно через девять дней, 12 апреля, другая комиссия составила совершенно новый протокол.

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За ним мужчина вдруг стал ограниченно годным. Он хоть и не подходил для десанта или морской пехоты, но мог служить в частях снабжения и военкоматах. Повторно мужчину никто не осматривал, повесток ему не посылали, а о новом решении даже не предупредили.

Полное изменение своего правового статуса гражданин узнал только в июне 2025 года, когда решил проверить данные в программе "Резерв+". Отметки о снятии с учета там не оказалось. В военкомате, куда он пришел исправлять ошибку в системе "Оберег", мужчине издали то же тайное заключение ВЛК от 12 апреля. Вдобавок ТЦК обозначил его как нарушителя правил военного учета.

Муж обратился в суд, требуя отменить решение второй комиссии и убрать из реестра ложные данные. Но летом и осенью 2025 года Хмельницкий окружной и Седьмой апелляционный суды вернули ему иск. По логике судьи закон дает на обжалование только шесть месяцев, а поскольку медицинский документ датирован 2023 годом, время якобы давно истекло.

Суд первой инстанции пошел еще дальше, заявив, что справка ВЛК действует всего один год. Поэтому мужчина якобы должен сам ежегодно приходить в военкомат и таким образом гарантированно узнал бы свой настоящий статус.

Как защититься в таких случаях и какова позиция Верховного Суда

В постановлении от 22 октября 2026 года по делу №560/11256/ 25 Верховный Суд принял сторону гражданина. Судьи отметили ключевое правило, что отсчет шести месяцев на обжалование начинается не с даты на бумаге, а с того дня, когда человек реально узнал о нарушении своих прав. Само наличие документа в архивах ТЦК никак не доказывает, что гражданин был с ним ознакомлен.

Верховный Суд также отверг аргумент об обязательном ежегодном медосмотре. Годовой срок действия справки ВЛК не обязывает человека ежегодно ходить в ТЦК, если он имел на руках законное решение об исключении из военного учета. Судам следовало бы сначала проверить военный билет истца, чтобы увидеть какие именно штампы там стояли.

Ранее Новини.LIVE информировали, что пригодность военнослужащего к дальнейшей службе определяется не только формулировкой диагноза, но и фактической степенью нарушения функций организма по итогам обследования ВЛК, действующей по утвержденным нормам разложения болезней .

Военные, нуждающиеся в медицинском осмотре во время ежегодного отпуска, имеют право пройти ВЛК по фактическому месту пребывания в любом регионе страны. Согласно изменениям в приказе Минобороны №402, возвращаться в свою воинскую часть по направлению не нужно. Эта процедура и оформление документов можно реализовать дистанционно через приложение "Армия+".