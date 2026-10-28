Прийом громадян в ТЦК. Фото: Суспільне

Дізналися про свою придатність до служби та статус порушника обліку лише з електронних реєстрів? Судова практика показує, що таємні рішення ВЛК можна оскаржити навіть через роки. Тож навіть якщо людина побачила новий статус з запізненням, відлік часу на подання позову починається з моменту, коли людина фактично побачила документ.

Про це йдеться в аналізі судової справи від "Судово-юридичної газети", передає Новини.LIVE.

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Чи має право ВЛК змінювати рішення про придатність таємно

У суді розглядали справу щодо незаконної зміни військового статусу. Зокрема громадянин пройшов медкомісію, отримав статус непридатного і спокійно жив далі, вважаючи себе виключеним з військового обліку.

Але через два роки відкрив застосунок "Резерв+" і виявив, що він цілком придатний до служби, та ще й числиться як порушник.

Навесні 2023 року військовозобов'язаний пройшов медичний огляд у районному ТЦК. Комісія 3 квітня визнала його повністю непридатним і ухвалила офіційне рішення про виключення з військового обліку. Проте рівно через дев'ять днів, 12 квітня, інша комісія склала абсолютно новий протокол.

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За ним чоловік раптом став обмежено придатним. Він хоч і не підходив для десанту чи морської піхоти, але міг служити в частинах забезпечення та військкоматах. Повторно чоловіка ніхто не оглядав, повісток йому не надсилали, а про нове рішення навіть не попередили.

Про повну зміну свого правового статусу громадянин дізнався лише у червні 2025 року, коли вирішив перевірити дані у програмі "Резерв+". Позначки про зняття з обліку там не виявилося. У військкоматі, куди він прийшов виправляти помилку в системі "Оберіг", чоловіку видали той самий таємний висновок ВЛК від 12 квітня. На додачу ТЦК позначив його як порушника правил військового обліку.

Чоловік звернувся до суду, вимагаючи скасувати рішення другої комісії та прибрати з реєстру неправдиві дані. Але влітку та восени 2025 року Хмельницький окружний та Сьомий апеляційний суди повернули йому позов. За логікою судді закон дає на оскарження лише шість місяців, а оскільки медичний документ датований 2023 роком, час нібито давно сплив.

Суд першої інстанції пішов ще далі, заявивши, що довідка ВЛК діє лише один рік. Тож чоловік нібито мусив сам щорічно приходити до військкомату і таким чином гарантовано дізнався б про свій справжній статус.

Як захиститися в таких випадках і яка позиція Верховного Суду

У постанові від 22 жовтня 2026 року у справі № 560/11256/25 Верховний Суд став на бік громадянина. Судді наголосили на ключовому правилі, що відлік шести місяців на оскарження починається не від дати на папері, а з того дня, коли людина реально дізналася про порушення своїх прав. Сама наявність документа в архівах ТЦК жодним чином не доводить, що громадянин був з ним ознайомлений.

Верховний Суд також відкинув аргумент про обов'язковий щорічний медогляд. Річний строк дії довідки ВЛК не зобов'язує людину щороку ходити до ТЦК, якщо вона мала на руках законне рішення про виключення з військового обліку. Судам варто було б спочатку перевірити військовий квиток позивача, щоб побачити, які саме штампи там стояли.

Раніше Новини.LIVE інформували, що придатність військовослужбовця до подальшої служби визначається не лише формулюванням діагнозу, а й фактичним ступенем порушення функцій організму за підсумками обстеження ВЛК, яка діє за затвердженими нормами розкладу хвороб.

Військові, які потребують медичного огляду під час щорічної відпустки, мають право пройти ВЛК за фактичним місцем перебування в будь-якому регіоні країни. Відповідно до змін у наказі Міноборони № 402, повертатися до своєї військової частини по направлення не потрібно. Цю процедуру та оформлення документів можна реалізувати дистанційно через застосунок "Армія+".