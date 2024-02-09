ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию
В Украине в связи с мобилизацией продолжается вручение повесток мужчинам призывного возраста. И при этом работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут проявлять изобретательность.
Адвокат Роман Симутин рассказал Радио Трек , к каким уловкам прибегают работники ТЦК и СП и насколько это законно.
Как действуют работники ТЦК
По его словам, мужчинам начали приходить повестки с такой формулировкой: "Отправка повестки зафиксирована представителем Управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда и автоматизированной системой АИТС "Оберег" ".
Можно увидеть и другие интересные формулировки: "Довожу вашему сведению, что в конце 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым существенно усиливается ответственность за военные нарушения, а именно законодательства о мобилизации, с наложением штрафа от 34 000 до 85 000 грн".
В чем хитрость
По словам адвоката, то, что отправка повестки "зафиксирована представителем Управляющей компании", еще ничего не доказывает или подтверждает.
"Читайте между строк: повестку вам бросили в почтовый ящик, а дворник подтвердил, что сделал это", — добавил Симутин.
Коварство также состоит в том, что в Верховной раде зарегистрировали законопроект, которым существенно усиливается ответственность за военные нарушения, а именно законодательства о мобилизации, с наложением штрафа от 34 000 до 85 000 грн.
Важно, что это только законопроект, а не закон. Он еще только будет рассматриваться в будущем. Кроме того, раскритиковали практически все политические силы, он получил негативные выводы экспертного управления при ВРУ.
"Однозначно подход можно внести в номинацию креативного способа вручения повестки. Конечно же, с приставкой "анти"", — отметил эксперт.
Ранее мы сообщали, что сетью ширится фейк, что украинцы должны самостоятельно прийти в территориальный центр, а тех, кто это не сделал, ждет наказание.
Напомним, что в Украине будут присылать электронные повестки военнообязанным. Соответствующие изменения в законопроект о мобилизации приняли народные депутаты Верховной Рады в первом чтении.
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