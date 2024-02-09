ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

Вручення повістки військовозобов'язаному. Фото: Житомирська міська рада

В Україні у зв'язку з мобілізацією продовжується вручення повісток чоловікам призовного віку. І при цьому працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки можуть проявляти неабияку винахідливість.

Адвокат Роман Сімутін розповів Радіо Трек до яких хитрощів вдаються працівники ТЦК та СП і наскільки це законно.

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За його словами, чоловікам почали приходити повістки з таким формулюванням: "Відправку повістки зафіксовано представником Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду та автоматизованою системою АІТС "Оберіг"".

Можна побачити і інші цікаві формулювання: "Довожу до вашого відома, що в кінці 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким суттєво посилюється відповідальність за військові порушення, а саме законодавства про мобілізацію, з накладенням штрафу від 34 000 до 85 000 грн".

У чому хитрість

За словами адвоката, те, що відправку повістки "зафіксовано представником Керуючої компанії", ще нічого не доводить чи підтверджує.

"Читайте між рядків: повістку вам вкинули до поштової скриньки, а двірник підтвердив, що зробив це", — додав Сімутін.

Підступність також полягає в тому, що у Верховній раді зареєстрували законопроєкт, яким суттєво посилюється відповідальність за військові порушення, а саме законодавства про мобілізацію, з накладенням штрафу від 34 000 до 85 000 грн.

Важливо, що це лише законопроєкт, а не закон. Він ще тільки буде розглядатися у майбутньому. Крім того, того розкритикували практично всі політичні сили, він отримав негативні висновки експертного управління при ВРУ.

"Однозначно підхід можна внести до номінації найкреативнішого способу вручення повістки. Звичайно ж, із приставкою "анти"", — зазначив експерт.

Раніше ми повідомляли, що мережею шириться фейк, що українці мають самостійно прийти до територіального центру, а тих, хто це не зробив, чекає покарання.

Нагадуємо, що в Україні будуть надсилати електронні повістки військовозобов'язаним. Відповідні зміни до законопроєкту про мобілізацію ухвалили народні депутати Верховної Ради у першому читанні.