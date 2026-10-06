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Главная Мобилизация ТЦК забрали телефон и удерживают: юрист сказала что делать

ТЦК забрали телефон и удерживают: юрист сказала что делать

Ua ru
6 октября 2026 04:30
Мобилизация в Украине - что делать, если ТЦК забрали телефон и не выпускают
Сотрудники ТЦК затаскивают мужчину в микроавтобус. Иллюстративное фото: кадр из видео

В Украине продолжается мобилизация, а это значит, что представители ТЦК продолжают вручать повестки военнообязанным гражданам, а полиция может задерживать и доставлять в территориальные центры комплектования тех людей, которые имеют нарушение воинского учета и в розыске. Однако не все знают, что делать, если у гражданина на этот момент забрали телефон или же не отпускают.

Об этом рассказала адвокат Надежда Коринна, сообщает Новини.LIVE со ссылкой "Фокус".

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Последовательность действий, если ТЦК оставили без телефона и не отпускают

Надежда Коринна посоветовала не вступать в конфликт и особенно в тех случаях, если человека оставили без связи и поддержки. По возможности она рекомендует связаться с родственниками или близкими и сообщить о своем местоположении.

В случае, если человек получает документы на подпись, адвокат посоветовала не отказываться от подписи. Она говорит, что нужно письменно указывать свои возражения и нарушения, если таковые есть.

"Мой телефон был изъят принудительно, меня лишили конституционного права на юридическую помощь (ст. 59 Конституции Украины). Нарушена процедура прохождения ВВК. Не учтены имеющиеся заболевания и т. д.", — привела она в пример формулировку.

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При других обстоятельствах, если условно родственники знают где человек, но не могут с ним связаться, тогда Надежда Коринна советует обратиться к адвокату.

Она объяснила, что если сотрудники ТЦК нарушают законодательство, то они могут понести дисциплинарную ответственность по итогам служебного расследования, либо даже уголовную, в зависимости от обстоятельств. Коринна подчеркнула, что к таким ситуациям лучше всего привлекать адвоката, который имеет опыт оказания юридической помощи именно по делам, связанным с работой ТЦК и прохождением военной службы.

Как сообщали Новини.LIVE, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ТЦК не имеют права применять физическую силу, угрожать людям или изымать их личные вещи. В их полномочия входит проверка документов, вручение повесток и направление на людей на ВВК.

юТакже мы писали, что означает, если вы получили повестку от ТЦК. В частности, означает ли это автоматический призыв на военную службу.

телефоны мобилизация документы война в Украине ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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