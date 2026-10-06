Мобілізація в Україні — що робити, якщо ТЦК забрали телефон і не відпускають

Співробітники ТЦК затягують чоловіка до мікроавтобуса. Ілюстративне фото: кадр із відео

В Україні триває мобілізація, а це означає, що представники ТЦК продовжують вручати повістки військовозобов’язаним громадянам, а поліція може затримувати та доставляти до територіальних центрів комплектування тих осіб, які мають порушення військового обліку та перебувають у розшуку. Однак не всі знають, що робити, якщо у громадянина на цей момент забрали телефон або ж не відпускають.

Про це розповіла адвокатка Надія Корінна, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Фокус".

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Послідовність дій, якщо у ТЦК залишили без телефону і не відпускають

Надія Корінна порадила не вступати в конфлікт, особливо в тих випадках, коли людину залишили без зв’язку та підтримки. За можливості вона рекомендує зв’язатися з родичами або близькими та повідомити про своє місцеперебування.

У разі, якщо людині пропонують підписати документи, адвокат порадила не відмовлятися від підпису. Вона каже, що потрібно письмово зазначати свої заперечення та порушення, якщо такі є.

"Мій телефон було вилучено примусово, мене позбавили конституційного права на юридичну допомогу (ст. 59 Конституції України). Порушено процедуру проходження ВВК. Не враховано наявні захворювання тощо", — навела вона як приклад формулювання.

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За інших обставин, якщо, скажімо, родичі знають, де перебуває людина, але не можуть з нею зв’язатися, тоді Надія Корінна радить звернутися до адвоката.

Вона пояснила, що якщо співробітники ТЦК порушують законодавство, то вони можуть понести дисциплінарну відповідальність за результатами службового розслідування, або навіть кримінальну, залежно від обставин. Корінна наголосила, що в таких ситуаціях найкраще залучати адвоката, який має досвід надання юридичної допомоги саме у справах, пов’язаних із діяльністю ТЦК та проходженням військової служби.

Як повідомляли Новини.LIVE, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ТЦК не мають права застосовувати фізичну силу, погрожувати людям або вилучати їхні особисті речі. До їхніх повноважень входить перевірка документів, вручення повісток та направлення людей на ВВК.

Також ми писали, що означає отримання повістки від ТЦК. Зокрема, чи означає це автоматичний призов на військову службу.