Представитель 3-й ОШБр объяснил, почему в Украине нужно снизить мобилизационный возраст

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Снижение мобилизационного возраста в Украине является необходимостью. На фронте для выполнения боевых задач нужны молодые и здоровые бойцы.

Об этом интервью на YouTube-канале "ДВІЖ" в пятницу, 21 февраля, заявил начальник штаба - заместитель командира 3-й ОШБр Петр Горбатенко с позывным "Ролло".

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Мнение военного относительно снижения мобилизационного возраста

"Это необходимо. Но есть вопрос выборов, популярности, гражданского пространства. Люди до сих пор играются, до сих пор не поняли, что такое война. Нужны молодые и здоровые мужчины, которые могут выполнять задачи", — подчеркнул представитель 3-й ОШБр.

Также военный добавил, что именно в 18-летнем возрасте юноши готовы "жертвовать, идти, вывозить это все".

Напомним, в. и. о. командира второго батальона 20-го полка К-2 Лейла "Сарацин" заявила, что в Украине должна быть тотальная милитаризация. Женщин, по ее мнению, также нужно мобилизовать.

Ранее советник Трампа по нацбезопасности Майк Волтц заявил, что мобилизационный возраст в Украине нужно снизить. Он считает, что таким образом удастся привлечь в армию большее количество мужчин.