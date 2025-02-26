Представитель 3-й ОШБр объяснил, почему в Украине нужно снизить мобилизационный возраст

В 3-й ОШБр заявили, что мобилизационный возраст нужно снизить
Снижение мобилизационного возраста в Украине является необходимостью. На фронте для выполнения боевых задач нужны молодые и здоровые бойцы.
Об этом интервью на YouTube-канале "ДВІЖ" в пятницу, 21 февраля, заявил начальник штаба - заместитель командира 3-й ОШБр Петр Горбатенко с позывным "Ролло".
Мнение военного относительно снижения мобилизационного возраста
"Это необходимо. Но есть вопрос выборов, популярности, гражданского пространства. Люди до сих пор играются, до сих пор не поняли, что такое война. Нужны молодые и здоровые мужчины, которые могут выполнять задачи", — подчеркнул представитель 3-й ОШБр.
Также военный добавил, что именно в 18-летнем возрасте юноши готовы "жертвовать, идти, вывозить это все".
Напомним, в. и. о. командира второго батальона 20-го полка К-2 Лейла "Сарацин" заявила, что в Украине должна быть тотальная милитаризация. Женщин, по ее мнению, также нужно мобилизовать.
Ранее советник Трампа по нацбезопасности Майк Волтц заявил, что мобилизационный возраст в Украине нужно снизить. Он считает, что таким образом удастся привлечь в армию большее количество мужчин.
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