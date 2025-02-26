Представник 3-ї ОШБр пояснив, чому в Україні потрібно знизити мобілізаційний вік

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Зниження мобілізаційного віку в Україні є необхідністю. На фронті для виконання бойових завдань потрібні молоді та здорові бійці.

Про це інтерв'ю на YouTube-каналі "ДВІЖ" у п'ятницю, 21 лютого, заявив начальник штабу — заступник командира 3-ї ОШБр Петро Горбатенко з позивним "Ролло".

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Думка військового щодо зниження мобілізаційного віку

"Це необхідно. Але є питання виборів, популярності, цивільного простору. Люди досі граються, дотепер не зрозуміли, що таке війна. Потрібні молоді й здорові чоловіки, які можуть виконувати завдання", — наголосив представник 3-ї ОШБр.

Також військовий додав, що саме у 18-річному віці юнаки готові "жертувати, йти, вивозити це все".

Нагадаємо, т. в. о. командира другого батальйону 20-го полку К-2 Лейла "Сарацин" заявила, що в Україні має бути тотальна мілітаризація. Жінок, на її думку, також потрібно мобілізувати.

Раніше радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц заявив, що мобілізаційний вік в Україні потрібно знизити. Він вважає, що таким чином вдасться залучити до війська більшу кількість чоловіків.