Вакансии в ВСУ — работа для метеоролога в армии

В 77 аэромобильную бригаду ищут метеоролога — какие требования
77-я отдельная аэромобильная бригада разместила вакансию, где приглашает присоединиться к войску профессиональных метеорологов. Кандидаты обязаны иметь высшее образование по метеорологии и быть готовым к полевым условиям работы и командировкам.
Вакансию метеоролога в ВСУ разместили на портале LobbyX.
Какие обязанности у метеоролога в ВСУ
Метеоролог должен заниматься:
- собирать, обрабатывать и анализировать метеорологические данные по обеспечению боевых задач бригады;
- прогнозировать погодные условия с учетом особенностей местности и военных операций;
- разрабатывать рекомендации для командования на основе метеорологической ситуации;
- использовать метеорологическое оборудование и программное обеспечение для мониторинга погоды;
- обучать личному составу основ метеорологии, включая влияние погодных условий на боевые задания;
- постоянно мониторить климатические изменения, которые могут повлиять на операции.
Какие требования к работе метеоролога в ВСУ
Кандидат должен иметь высшее образование в сфере метеорологии, климатологии или геофизики и получить опыт работы с метеорологическим оборудованием (метеостанции, радары и т.д.). Также он должен владеть навыками анализа погодных условий и создавать прогнозы, требуется высокий уровень ответственности, внимательность к деталям, способность работать в стрессовых условиях, а также быть готовым к работе в полевых и командировочных условиях.
Какие условия предлагают в армии метеорологам
- мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
- денежное довольствие согласно нормам действующего законодательства;
- социальные гарантии и льготы в соответствии с действующим законодательством;
- возможность профессионального развития и обучения в сфере кибербезопасности;
- обеспечение необходимыми ресурсами и оборудованием для эффективного выполнения обязанностей.
Напомним, бригада специального назначения "Азов" приглашает в свои ряды специалистов с навыками сварки металлических конструкций.
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