Вакансии в ВСУ — работа для метеоролога в армии

Военные метеорологи. Фото: Армія.Inform

77-я отдельная аэромобильная бригада разместила вакансию, где приглашает присоединиться к войску профессиональных метеорологов. Кандидаты обязаны иметь высшее образование по метеорологии и быть готовым к полевым условиям работы и командировкам.

Вакансию метеоролога в ВСУ разместили на портале LobbyX.

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Какие обязанности у метеоролога в ВСУ

Метеоролог должен заниматься:

собирать, обрабатывать и анализировать метеорологические данные по обеспечению боевых задач бригады;

прогнозировать погодные условия с учетом особенностей местности и военных операций;

разрабатывать рекомендации для командования на основе метеорологической ситуации;

использовать метеорологическое оборудование и программное обеспечение для мониторинга погоды;

обучать личному составу основ метеорологии, включая влияние погодных условий на боевые задания;

постоянно мониторить климатические изменения, которые могут повлиять на операции.

Какие требования к работе метеоролога в ВСУ

Кандидат должен иметь высшее образование в сфере метеорологии, климатологии или геофизики и получить опыт работы с метеорологическим оборудованием (метеостанции, радары и т.д.). Также он должен владеть навыками анализа погодных условий и создавать прогнозы, требуется высокий уровень ответственности, внимательность к деталям, способность работать в стрессовых условиях, а также быть готовым к работе в полевых и командировочных условиях.

Какие условия предлагают в армии метеорологам

мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;

денежное довольствие согласно нормам действующего законодательства;

социальные гарантии и льготы в соответствии с действующим законодательством;

возможность профессионального развития и обучения в сфере кибербезопасности;

обеспечение необходимыми ресурсами и оборудованием для эффективного выполнения обязанностей.

Напомним, бригада специального назначения "Азов" приглашает в свои ряды специалистов с навыками сварки металлических конструкций.

Украинцы могут выбрать разные вакансии в Вооруженных силах Украины. Если перспектива службы на фронте пугает, можно выбрать работу в тылу и получать достойную заработную плату.