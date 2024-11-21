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В 77 аэромобильную бригаду ищут метеоролога — какие требования

21 ноября 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Вакансии в ВСУ — работа для метеоролога в армии
Военные метеорологи. Фото: Армія.Inform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

77-я отдельная аэромобильная бригада разместила вакансию, где приглашает присоединиться к войску профессиональных метеорологов. Кандидаты обязаны иметь высшее образование по метеорологии и быть готовым к полевым условиям работы и командировкам.

Вакансию метеоролога в ВСУ разместили на портале LobbyX.

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Какие обязанности у метеоролога в ВСУ

Метеоролог должен заниматься:

  • собирать, обрабатывать и анализировать метеорологические данные по обеспечению боевых задач бригады;
  • прогнозировать погодные условия с учетом особенностей местности и военных операций;
  • разрабатывать рекомендации для командования на основе метеорологической ситуации;
  • использовать метеорологическое оборудование и программное обеспечение для мониторинга погоды;
  • обучать личному составу основ метеорологии, включая влияние погодных условий на боевые задания;
  • постоянно мониторить климатические изменения, которые могут повлиять на операции.

Какие требования к работе метеоролога в ВСУ

Кандидат должен иметь высшее образование в сфере метеорологии, климатологии или геофизики и получить опыт работы с метеорологическим оборудованием (метеостанции, радары и т.д.). Также он должен владеть навыками анализа погодных условий и создавать прогнозы, требуется высокий уровень ответственности, внимательность к деталям, способность работать в стрессовых условиях, а также быть готовым к работе в полевых и командировочных условиях.

Какие условия предлагают в армии метеорологам

  • мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
  • денежное довольствие согласно нормам действующего законодательства;
  • социальные гарантии и льготы в соответствии с действующим законодательством;
  • возможность профессионального развития и обучения в сфере кибербезопасности;
  • обеспечение необходимыми ресурсами и оборудованием для эффективного выполнения обязанностей.

Напомним, бригада специального назначения "Азов" приглашает в свои ряды специалистов с навыками сварки металлических конструкций.

Украинцы могут выбрать разные вакансии в Вооруженных силах Украины. Если перспектива службы на фронте пугает, можно выбрать работу в тылу и получать достойную заработную плату.

ВСУ мобилизация вакансии военнослужащие метеоролог

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Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

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08:50 В Киеве за более 250 тыс. грн проверят переход на Театральной

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