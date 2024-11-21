Вакансії в ЗСУ — робота для метеоролога у війську

Військові метеорологи. Фото: Армія.Inform

77-ма окрема аеромобільна бригада розмістила вакансію, де запрошує долучитися до війська професійних метеорологів. Кандидати зобов'язані мати вищу освіту з метеорології та бути готовим до польових умов роботи й відряджень.

Вакансію метеоролога в ЗСУ розмістили на порталі LobbyX.

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Метеоролог повинен займатися:

збірати, обробляти та аналізувати метеорологічні дані для забезпечення бойових завдань бригади;

прогнозувати погодні умови з урахуванням особливостей місцевості та військових операцій;

розробляти рекомендації для командування на основі метеорологічної ситуації;

використовувати метеорологічне обладнання та програмне забезпечення для моніторингу погоди;

навчати особового складу основ метеорології, включно з впливом погодних умов на бойові завдання;

постійно моніторити кліматичні зміни, що можуть вплинути на операції.

Які вимоги до роботи метеоролога в ЗСУ

Кандидат має мати вищу освіту у сфері метеорології, кліматології або геофізики та здобути досвід роботи з метеорологічним обладнанням (метеостанції, радари тощо). Також він має володіти навичками аналізу погодних умов і створювати прогнози, потрібен високий рівень відповідальності, уважність до деталей, здатність працювати в стресових умовах, а також бути готовим до роботи у польових умовах і відряджень.

Які умови пропонують у війську метеорологам

мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

грошове забезпечення згідно з нормами чинного законодавства;

соціальні гарантії та пільги згідно з чинним законодавством;

можливість професійного розвитку та навчання у сфері кібербезпеки;

забезпечення необхідними ресурсами та обладнанням для ефективного виконання обов’язків.

Нагадаємо, Бригада спеціального призначення "Азов" запрошує до своїх лав спеціалістів із навичками зварювання металевих конструкцій.

Українці можуть обрати різні вакансії у Збройних силах України. Якщо перспектива служби на фронті лякає, то можна обрати роботу в тилу та отримувати гідну заробітну плату.