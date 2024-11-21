Вакансії в ЗСУ — робота для метеоролога у війську

У 77 аеромобільну бригаду шукають метеоролога — які вимоги
77-ма окрема аеромобільна бригада розмістила вакансію, де запрошує долучитися до війська професійних метеорологів. Кандидати зобов'язані мати вищу освіту з метеорології та бути готовим до польових умов роботи й відряджень.
Вакансію метеоролога в ЗСУ розмістили на порталі LobbyX.
Які обов'язки в метеоролога в ЗСУ
Метеоролог повинен займатися:
- збірати, обробляти та аналізувати метеорологічні дані для забезпечення бойових завдань бригади;
- прогнозувати погодні умови з урахуванням особливостей місцевості та військових операцій;
- розробляти рекомендації для командування на основі метеорологічної ситуації;
- використовувати метеорологічне обладнання та програмне забезпечення для моніторингу погоди;
- навчати особового складу основ метеорології, включно з впливом погодних умов на бойові завдання;
- постійно моніторити кліматичні зміни, що можуть вплинути на операції.
Які вимоги до роботи метеоролога в ЗСУ
Кандидат має мати вищу освіту у сфері метеорології, кліматології або геофізики та здобути досвід роботи з метеорологічним обладнанням (метеостанції, радари тощо). Також він має володіти навичками аналізу погодних умов і створювати прогнози, потрібен високий рівень відповідальності, уважність до деталей, здатність працювати в стресових умовах, а також бути готовим до роботи у польових умовах і відряджень.
Які умови пропонують у війську метеорологам
- мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- грошове забезпечення згідно з нормами чинного законодавства;
- соціальні гарантії та пільги згідно з чинним законодавством;
- можливість професійного розвитку та навчання у сфері кібербезпеки;
- забезпечення необхідними ресурсами та обладнанням для ефективного виконання обов’язків.
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