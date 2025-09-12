Во время проверки патрулем ТЦК в Черкассах мужчина залил бойцов газом и размахивал пакетом с топором

Работники ТЦК выписывают повестку. Иллюстративное фото: УНИАН

В Черкассах во время проведения мероприятий по оповещению населения патрулем ТЦК произошел инцидент, во время которого мужчина, находившийся в розыске, набросился на военнослужащих. Он ругался и агрессивно себя вел, в результате чего в дело вмешалась полиция.

Об этом говорится в сообщении Черкасского областного ТЦК.

Детали скандала с ТЦК

В ведомстве информируют, что гражданин отказался предъявить документы и представиться, а в дальнейшем начал вести себя агрессивно, игнорируя замечания представителей правоохранительных органов.

В результате гражданин начал резко размахивать пакетом, в котором находился предмет, похожий на топор. Один из военнослужащих получил два удара в голову. Во время задержания гражданина он распылил баллончик с раздражающим веществом в лицо другого военнослужащего.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.

Была установлена личность гражданина, который находился в розыске. При себе он имел топор, баллончик с раздражающим веществом и предмет, похожий на пистолет.

Сейчас решается вопрос о привлечении гражданина к уголовной ответственности.

Тем временем в Виннице трем участницам акции против действий ТЦК сообщили о подозрении. Женщинам инкриминируют подстрекательство к препятствованию работе ВСУ.

А в Запорожье судили офицера одного из ТЦК, признав его виновным во взяточничестве. За содеянное суд признал определенное наказание.