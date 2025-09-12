Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация В Черкассах мужчина набросился на патруль ТЦК с топором

В Черкассах мужчина набросился на патруль ТЦК с топором

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 01:30
Во время проверки патрулем ТЦК в Черкассах мужчина залил бойцов газом и размахивал пакетом с топором
Работники ТЦК выписывают повестку. Иллюстративное фото: УНИАН

В Черкассах во время проведения мероприятий по оповещению населения патрулем ТЦК произошел инцидент, во время которого мужчина, находившийся в розыске, набросился на военнослужащих. Он ругался и агрессивно себя вел, в результате чего в дело вмешалась полиция.

Об этом говорится в сообщении Черкасского областного ТЦК.

Реклама
Читайте также:

Детали скандала с ТЦК

В ведомстве информируют, что гражданин отказался предъявить документы и представиться, а в дальнейшем начал вести себя агрессивно, игнорируя замечания представителей правоохранительных органов.

В результате гражданин начал резко размахивать пакетом, в котором находился предмет, похожий на топор. Один из военнослужащих получил два удара в голову. Во время задержания гражданина он распылил баллончик с раздражающим веществом в лицо другого военнослужащего.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.

Была установлена личность гражданина, который находился в розыске. При себе он имел топор, баллончик с раздражающим веществом и предмет, похожий на пистолет.

Сейчас решается вопрос о привлечении гражданина к уголовной ответственности.

Тем временем в Виннице трем участницам акции против действий ТЦК сообщили о подозрении. Женщинам инкриминируют подстрекательство к препятствованию работе ВСУ.

А в Запорожье судили офицера одного из ТЦК, признав его виновным во взяточничестве. За содеянное суд признал определенное наказание.

Черкассы военный учет ТЦК и СП военнообязанные демобилизация Нацполиция
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации