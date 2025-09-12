Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація У Черкасах чоловік накинувся на патруль ТЦК із сокирою

У Черкасах чоловік накинувся на патруль ТЦК із сокирою

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 01:30
Під час перевірки патрулем ТЦК у Черкасах чоловік залив бійців газом та розмахував пакетом із сокирою
Працівники ТЦК виписують повістку. Ілюстративне фото: УНІАН

У Черкасах під час проведення заходів з оповіщення населення патрулем ТЦК стався інцидент, під час якого чоловік, що перебував у розшуку, накинувся на військовослужбовців. Він лаявся та агресивно себе поводив, в результаті чого у справу вмішалась поліція.

Про це йдеться у повідомленні Черкаського обласного ТЦК.

Реклама
Читайте також:

Деталі скандалу з ТЦК

У відомстві інформують, що громадянин відмовився пред'явити документи та представитися, а надалі почав поводитися агресивно, ігноруючи зауваження представників правоохоронних органів. 

В результаті громадянин розпочав різко розмахувати пакетом, в якому знаходився предмет, схожий на сокиру. Один із військовослужбовців отримав два удари в голову. Під час затримання громадянина він розпилив балончик з дратівливою речовиною в обличчя іншого військовослужбовця.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та бригада швидкої медичної допомоги.

Було встановлено особу громадянина, який перебував у розшуку. При собі він мав сокиру, балончик з дратівливою речовиною та предмет, схожий на пістолет. 

Зараз вирішується питання про притягнення громадянина до кримінальної відповідальності.

Тим часом у Вінниці трьом учасницям акції проти дій ТЦК повідомили про підозру. Жінкам інкримінують підбурювання до перешкоджання роботі ЗСУ.

А у Запоріжжі судили офіцера одного з ТЦК, визнавши його винним у хабарництві. За скоєне суд признав певне покарання.

Черкаси військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані демобілізація Нацполіція
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації