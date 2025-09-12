Під час перевірки патрулем ТЦК у Черкасах чоловік залив бійців газом та розмахував пакетом із сокирою

Працівники ТЦК виписують повістку. Ілюстративне фото: УНІАН

У Черкасах під час проведення заходів з оповіщення населення патрулем ТЦК стався інцидент, під час якого чоловік, що перебував у розшуку, накинувся на військовослужбовців. Він лаявся та агресивно себе поводив, в результаті чого у справу вмішалась поліція.

Про це йдеться у повідомленні Черкаського обласного ТЦК.

Реклама

Читайте також:

Деталі скандалу з ТЦК

У відомстві інформують, що громадянин відмовився пред'явити документи та представитися, а надалі почав поводитися агресивно, ігноруючи зауваження представників правоохоронних органів.

В результаті громадянин розпочав різко розмахувати пакетом, в якому знаходився предмет, схожий на сокиру. Один із військовослужбовців отримав два удари в голову. Під час затримання громадянина він розпилив балончик з дратівливою речовиною в обличчя іншого військовослужбовця.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та бригада швидкої медичної допомоги.

Було встановлено особу громадянина, який перебував у розшуку. При собі він мав сокиру, балончик з дратівливою речовиною та предмет, схожий на пістолет.

Зараз вирішується питання про притягнення громадянина до кримінальної відповідальності.

Тим часом у Вінниці трьом учасницям акції проти дій ТЦК повідомили про підозру. Жінкам інкримінують підбурювання до перешкоджання роботі ЗСУ.

А у Запоріжжі судили офіцера одного з ТЦК, визнавши його винним у хабарництві. За скоєне суд признав певне покарання.