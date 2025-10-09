У мужчины случился приступ эпилепсии и он получил травму головы, утверждают в ТЦК

Карета скорой помощи. Иллюстративное фото: УНИАН

В Черкассах случилась трагедия: военнообязанный, который находился в очереди на прохождение военно-врачебной комиссии, умер от последствий полученной травмы. В Черкасском областном ТЦК утверждают, что причиной травмы стала эпилепсия.

Такая информация содержится в заявлении Черкасского областного ТЦК.

Что именно заявили в Черкасском ТЦК

Согласно сообщению, во время ожидания своей очереди возле многопрофильной больницы интенсивного лечения у мужчины случился приступ эпилепсии. В результате он упал на землю и получил травму головы. Несмотря на немедленную медицинскую помощь, оказанную военнослужащими, и госпитализацию, мужчина скончался.

По факту трагедии полиция начала следствие, а ТЦК назначило служебное расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия.

Администрация Черкасского областного ТЦК выразила соболезнования родным и близким умершего и заверила в полной поддержке следствия с целью установления причин этой трагедии.

