Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация В Черкассах мужчина умер в очереди на ВВК — что стало причиной

В Черкассах мужчина умер в очереди на ВВК — что стало причиной

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 04:30
У мужчины случился приступ эпилепсии и он получил травму головы, утверждают в ТЦК
Карета скорой помощи. Иллюстративное фото: УНИАН

В Черкассах случилась трагедия: военнообязанный, который находился в очереди на прохождение военно-врачебной комиссии, умер от последствий полученной травмы. В Черкасском областном ТЦК утверждают, что причиной травмы стала эпилепсия.

Такая информация содержится в заявлении Черкасского областного ТЦК.

Реклама
Читайте также:

Что именно заявили в Черкасском ТЦК

Согласно сообщению, во время ожидания своей очереди возле многопрофильной больницы интенсивного лечения у мужчины случился приступ эпилепсии. В результате он упал на землю и получил травму головы. Несмотря на немедленную медицинскую помощь, оказанную военнослужащими, и госпитализацию, мужчина скончался.

По факту трагедии полиция начала следствие, а ТЦК назначило служебное расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия.

Администрация Черкасского областного ТЦК выразила соболезнования родным и близким умершего и заверила в полной поддержке следствия с целью установления причин этой трагедии.

Напомним, мы ранее писали о том, какие нужны документы для продления бронирования от мобилизации.

Также недавно в Ивано-Франковской области группа лиц напала на ТЦК. В результате из здания сбежали трое военнообязанных.

мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные эпилепсия
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации