Україна
Головна Мобілізація У Черкасах чоловік помер у черзі на ВЛК — що стало причиною

У Черкасах чоловік помер у черзі на ВЛК — що стало причиною

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 04:30
У чоловіка трапився приступ епілепсії і він отримав травму голови, стверджують у ТЦК
Карета швидкої допомоги. Ілюстративне фото: УНІАН

У Черкасах трапилася трагедія: військовозобов'язаний, який перебував в черзі на проходження військово-лікарської комісії, помер від наслідків отриманої травми. У Черкаському обласному ТЦК стверджують, що причиною травми стала епілепсія.

Така інформація міститься в заяві Черкаського обласного ТЦК. 

Читайте також:

Що саме заявили у Черкаському ТЦК

Згідно із повідомленням, під час очікування своєї черги біля багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування у чоловіка стався приступ епілепсії. Внаслідок цього він впав на землю й отримав травму голови. Попри негайну медичну допомогу, надану військовослужбовцями, та госпіталізацію, чоловік помер.

За фактом трагедії поліція розпочала слідство, а ТЦК призначило службове розслідування з метою встановлення всіх обставин події.

Адміністрація Черкаського обласного ТЦК висловила співчуття рідним та близьким померлого та запевнила у повній підтримці слідства з метою встановлення причин цієї трагедії.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які потрібні документи для продовження бронювання від мобілізації.

Також нещодавно в Івано-Франківській області група осіб напала на ТЦК. Внаслідок цього з будівлі втекли троє військовозобов'язаних.

мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані епілепсія
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
