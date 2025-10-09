У чоловіка трапився приступ епілепсії і він отримав травму голови, стверджують у ТЦК

Карета швидкої допомоги. Ілюстративне фото: УНІАН

У Черкасах трапилася трагедія: військовозобов'язаний, який перебував в черзі на проходження військово-лікарської комісії, помер від наслідків отриманої травми. У Черкаському обласному ТЦК стверджують, що причиною травми стала епілепсія.

Така інформація міститься в заяві Черкаського обласного ТЦК.

Що саме заявили у Черкаському ТЦК

Згідно із повідомленням, під час очікування своєї черги біля багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування у чоловіка стався приступ епілепсії. Внаслідок цього він впав на землю й отримав травму голови. Попри негайну медичну допомогу, надану військовослужбовцями, та госпіталізацію, чоловік помер.

За фактом трагедії поліція розпочала слідство, а ТЦК призначило службове розслідування з метою встановлення всіх обставин події.

Адміністрація Черкаського обласного ТЦК висловила співчуття рідним та близьким померлого та запевнила у повній підтримці слідства з метою встановлення причин цієї трагедії.

