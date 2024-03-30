В Черниговской области будут судить депутата горсовета за уклонение от военной службы

Судебное заседание. Фото иллюстративное: minjust.gov.ua

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование относительно депутата Семеновского городского совета Черниговской области, который после мобилизации уклонялся от военной службы при содействии руководителя подразделения. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в пятницу, 29 марта.

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Уклонение от военной службы

Депутата мобилизовали после начала российского вторжения в Украину, однако в течение пяти месяцев он не исполнял обязанности военной службы. Его непосредственный начальник не реагировал на отсутствие подчиненного военнослужащего и, наоборот, фиксировал в служебной документации, что он якобы несет службу в пограничных нарядах.

В ГБР отметили, что депутат получил денежное обеспечение военного и специальные надбавки на более 157 тысяч гривен.

Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей военной службы и мошенничестве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

"Материалы досудебного расследования в отношении начальника депутата, который прикрывал его преступные действия, были выделены в отдельное производство. Сейчас уголовное производство завершено и направлено в суд", — говорится в сообщении.

Подельника обвиняют в служебном подлоге, злоупотреблении властью или служебным положением, а также в пособничестве в уголовном правонарушении по уклонению от военной службы. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет.

Напомним, во Львовской области правоохранители перекрыли канал для незаконной переправки мужчин за границу. Организатор вносил данные военнообязанных в одну из систем, что давало им право на выезд за пределы Украины.

Также правоохранители разоблачили чиновницу одной из центральных районных больниц Харьковской области на служебном подлоге. Обвинительный акт по ее действиям направлен в суд, ей грозит до трех лет заключения.