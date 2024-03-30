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У Чернігівській області судитимуть депутата міськради за ухиляння від військової служби

30 березня 2024 08:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Чернігівській області судитимуть депутата міськради за ухиляння від військової служби
Судове засідання. Фото ілюстративне: minjust.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо депутата Семенівської міської ради Чернігівської області, який після мобілізації ухилявся від військової служби за сприяння керівника підрозділу. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у п'ятницю, 29 березня.

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Ухилення від військової служби

Депутата мобілізували після початку російського вторгнення в Україну, однак протягом п'яти місяців він не виконував обов’язки військової служби. Його безпосередній начальник не реагував на відсутність підлеглого військовослужбовця та, навпаки, фіксував у службовій документації, що той начебто несе службу у прикордонних нарядах.

У ДБР зазначили, що депутат отримав грошове забезпечення військового та спеціальні надбавки на понад 157 тисяч гривень.

Його обвинувачують в ухиленні від виконання обов’язків військової служби та шахрайстві. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

"Матеріали досудового розслідування стосовно начальника депутата, який прикривав його злочинні дії, були виділені в окреме провадження. Наразі кримінальне провадження завершено та направлено до суду", — йдеться у повідомленні.

Подільника звинувачують у службовому підроблені, зловживанні владою або службовим становищем, а також в посібництві у кримінальному правопорушенні щодо ухилення від військової служби. Санкція статті передбачає позбавлення волі до десяти років.

Нагадаємо, у Львівській області правоохоронці перекрили канал для незаконного переправлення чоловіків за кордон. Організатор вносив дані військовозобов'язаних до однієї з систем, що давало їм право на виїзд за межі України.

Також правоохоронці викрили посадовицю однієї з центральних районних лікарень Харківської області на службовому підробленні. Обвинувальний акт щодо її дій направлено до суду, їй загрожує до трьох років ув'язнення.

суд
ДБР
правосуддя
Чернігівська область
місцеві депутати
мобілізація
ухилянти

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