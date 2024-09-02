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В Чернигове судили военного, который покинул службу из-за смерти сына — как его наказали

2 сентября 2024 21:13
Виктория Козырь - редактор
В Чернигове военный не вернулся на службу из-за смерти сына — что решил суд
Судебное заседание. Иллюстративное фото: VSN
Виктория Козырь - редактор

В Чернигове судили мобилизованного, сбежавшего с военной службы. Он заявил, что ему нужно было время, чтобы оправиться после смерти сына.

Об этом говорится в приговоре Черниговского районного суда Черниговской области, передает "ТСН".

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Детали дела

По данным суда, военному дали отпуск с 24 октября по 2 ноября 2023 года в связи с семейными обстоятельствами, однако он не вернулся на службу. А 16 июля 2024 года мужчина самостоятельно пришел в ГБР. 

На суде он признал свою вину и раскаялся. Мобилизованный сообщил, что во время учений в Великобритании его сын Матвей погиб в пожаре. Мужчине предоставили отпуск, и он приехал на похороны. Он объяснил, что находился в тяжелом моральном состоянии из-за семейной трагедии. После этого, когда возникла угроза изъятия других детей из семьи, он не вернулся на службу, чтобы решать судебные вопросы. Только после того, как детей все же забрали, он снова приступил к выполнению служебных обязанностей.

Однако суд установил, что во время беседы службы по делам детей Бердичевского городского совета с подсудимым последний сообщил, что не намерен пока забирать детей на воспитание, просил не оставлять детей с матерью и не возражал относительно отобрания от него детей в судебном порядке. Во время судебного разбирательства он написал заявление о рассмотрении дела в его отсутствие и непризнание исковых требований, никаких доказательств в обоснование возражений против заявленных требований не предоставил, будучи в подготовительном заседании проявил полное равнодушие к будущей судьбе детей.

Что решил суд

 "Показания обвиняемого относительно уважительности причин несвоевременной явки обвиняемого на службу суд признает такими, которые не подтверждены объективными доказательствами и расценивается судом как избранный способ защиты с целью избежания уголовной ответственности", — говорится в пояснении суда. 

Военного признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы.

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Приговор суда. Фото: скриншот

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