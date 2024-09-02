У Чернігові військовий не повернувся на службу через смерть сина — що вирішив суд

Судове засідання. Ілюстративне фото: VSN

У Чернігові судили мобілізованого, який втік з військової служби. Він заявив, що йому потрібен був час, щоб оговтатись після смерті сина.

Про це йдеться у вироку Чернігівського районного суду Чернігівської області, передає "ТСН".

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Деталі справи

За даними суду, військовому дали відпустку з 24 жовтня до 2 листопада 2023 року у зв'язку із сімейними обставинами, однак він не повернувся на службу. А 16 липня 2024 року чоловік самостійно прийшов до ДБР.

На суді він визнав свою провину і розкаявся. Мобілізований повідомив, що під час навчань у Великій Британії його син Матвій загинув у пожежі. Чоловіку надали відпустку, і він приїхав на похорон. Він пояснив, що перебував у тяжкому моральному стані через родинну трагедію. Після цього, коли виникла загроза вилучення інших дітей з родини, він не повернувся на службу, щоб вирішувати судові питання. Лише після того, як дітей все ж забрали, він знову приступив до виконання службових обов’язків.

Однак суд встановив, що під час бесіди служби у справах дітей Бердичівської міської ради з підсудним останній повідомив, що не має наміру наразі забирати дітей на виховання, просив не залишати дітей з матір`ю та не заперечував щодо відібрання від нього дітей в судовому порядку. Під час судового розгляду він написав заяву про розгляд справи за його відсутності та невизнання позовних вимог, жодних доказів в обґрунтування заперечень проти заявлених вимог не надав, бувши в підготовчому засіданні проявив повну байдужість до майбутньої долі дітей.

Що вирішив суд

"Показання обвинуваченого щодо поважності причин невчасного з`явлення обвинуваченого на службу суд визнає такими, що не підтверджені об`єктивними доказами і розцінюється судом як обраний спосіб захисту з метою уникнення кримінальної відповідальності", — йдеться у поясненні суду.

Військового визнали винним та засудили до п'яти років позбавлення волі.