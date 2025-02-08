Во время прохождения ВВК в Черновцах человеку стало плохо и врачи не смогли его спасти

Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: УНІАН

В Черновцах во время прохождения ВВК зафиксировали смерть 32-летнего мужчины. Ранее он уклонялся от мобилизации, а на приеме у врачей ему неожиданно стало плохо.

Об этом в Telegram сообщил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец.

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По данным Лубинца, бригада медиков застала мужчину в состоянии клинической смерти. Реанимационные действия не помогли. Тело умершего направили на судмедэкспертизу для выяснения причины смерти.

Сейчас продолжается следствие. Пока следственные органы начали досудебное расследование, квалифицируя инцидент как "естественную смерть".

Лубинец отметил, что с целью выяснения всех обстоятельств дела его представитель в Черновицкой области Ирина Исопенко уже направила письма в Черновицкий областной ТЦК и СП, Черновицкий зональный отдел ВСП и ГУ Национальной полиции в Черновицкой области.

Напомним, мы ранее писали о том, что система ВВК будет реформирована.

Также мы сообщали о том, какой документ ТЦК должен предоставить после завершения ВВК.