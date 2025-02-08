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У Чернівцях під час ВЛК померла людина — в чому причина

8 лютого 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Під час проходження ВЛК у Чернівцях людині стало погано і лікарі не змогли її врятувати
Машина швидкої допомоги. Ілюстративне фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Чернівцях під час проходження ВЛК зафіксували смерть 32-річного чоловіка. Раніше він ухилявся від мобілізації, а на прийому у лікарів йому несподівано стало погано. 

Про це у Telegram повідомив уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець.

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За даними Лубінця, бригада медиків застала чоловіка в стані клінічної смерті. Реанімаційні дії не допомогли. Тіло померлого направили на судмедекспертизу для з’ясування причини смерті. 

Зараз триває слідство. Поки що слідчі органи розпочали досудове розслідування, кваліфікуючи інцидент як "природну смерть". 

Лубінець зауважив, що з метою з’ясування всіх обставин справи його представниця в Чернівецькій області Ірина Ісопенко вже скерувала листи до Чернівецького обласного ТЦК та СП, Чернівецького зонального відділу ВСП та ГУ Національної поліції в Чернівецькій області.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що система ВЛК буде реформована.

Також ми повідомляли про те, який документ ТЦК має надати після завершення ВЛК.

Чернівці мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
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