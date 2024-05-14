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В ГНСУ объяснили, чем именно опасна река Тыса

14 мая 2024 23:00
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Чем опасна Тыса: объяснение ГНСУ
Река Тыса. Фото: Галина Остаповец
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Из-за быстрого течения реки Тыса, мула, многочисленных вихрей и втягиваний — многим даже опытным пловцам не хватает сил, чтобы преодолеть по меньшей мере 50-метровую дистанцию. Кроме того, в Тысе есть многочисленные подводные заграждения, которые река затягивает во время подъемов.

Об этом сообщил Валерий Кириенко, заместитель начальника подразделения охраны границы Мукачевского отряда.

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"Подводные заграждения — это огромное количество деревьев с торчащими из-под воды ветками на больших расстояниях. Достаточно зацепиться за одно из них, как дальше вихрь закрутит внутрь. Отсюда и статистика утопленников — погибло уже 29 человек", — отметил пограничник.

На некоторых участках Тысы достаточно мелко, уровень воды может достигать уровня колен. Однако такие места усиленно охраняются сотрудниками ГНСУ.

"Плавать здесь не советуем даже опытным пловцам. Потому что течение буквально втягивает под воду и если это понимание появилось через метров 10, лучше вернуться назад", — подытожил Кириенко.

Напомним, в Закарпатье пограничники задержали мужчину, который решил переплыть реку Тиса, хотя имел все необходимые разрешения на выезд за границу. До этого мужчина посоветовался со "специалистами", которым за услугу заплатил 1 500 долларов.

пограничники
мобилизация
ГПСУ
река Тиса

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