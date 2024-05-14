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У ДПСУ пояснили, чим саме небезпечна річка Тиса

14 травня 2024 23:00
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Чим небезпечна Тиса: пояснення ДПСУ
Прикордонники біля річки Тиса. Фото: ДПСУ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Через швидку течію річки Тиса, мул, численні вихорі та втягування — багатьом навіть вправним плавцям не вистачає сил, щоб подолати щонайменше 50-метрову дистанцію. Окрім того, в Тисі є численні підводні загородження, в які річка затягує під час підйомів.

Про це Новини.LIVE розповів заступник начальника підрозділу охорони кордону Мукачівського загону Валерій Кірієнко.

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"Підводні загородження — це величезна кількість дерев з гілками, що стирчать з-під води на великих відстанях. Достатньо зачепитися за одну із них, а далі вихор закрутить всередину. Звідси й  статистика потопельників — загинуло вже 29 осіб", — зазначив прикордонник.

На деяких ділянках Тиси досить мілководно, рівень води може сягати рівню колін. Проте такі місця посилено охороняються співробітниками ДПСУ.

"Плавати тут не радимо навіть досвідченим плавцям. Бо течія буквально втягує під воду і якщо це розуміння зʼявилося через метрів 10, краще повернутися назад", — підсумував Кірієнко.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який вирішив переплисти річку Тиса, хоча мав всі необхідні дозволи на виїзд за кордон. До цього чоловік порадився з "фахівцями", яким за послугу сплатив ще 1 500 доларів.

прикордонники
мобілізація
ДПСУ
річка Тиса

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