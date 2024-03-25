В ГНСУ рассказали, какие пути выбирают уклонисты для побега за границу

Пограничники задержали уклонистов. Фото: ГНСУ

Начальник пресс-службы Чопского пограничного отряда Елена Трачук заявила, что с начала полномасштабного вторжения России отряд разоблачил 27 каналов незаконного пересечения границы, а также задержал 39 организаторов и 32 сообщника. Она также рассказала, кто перевозит уклонистов, как обнаруживают беглецов и что придумывают мужчины, чтобы уехать из страны.

Об этом сообщает Еспресо.Захід в воскресенье, 24 марта.

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Кто незаконно перевозит уклонистов

Начальник пресс-службы отметила, что украинское законодательство не предусматривает уголовной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. На заключение могут претендовать только переправщики, поэтому мужчины, не сумевшие пересечь границу с первой попытки, пытаются это сделать неоднократно.

"Переправщиками часто становятся таксисты, которые подвозят людей к границе. Недавно мы разоблачили такого. Мужчина общался с пассажирами и если замечал, что это выходцы из восточных регионов, предлагал, что подвезет к границе, покажет, куда идти, чтобы попасть в другую страну. За это брал 2500 долларов США", — рассказала Трачук.

По ее словам, случается, что переправляют уклонистов несовершеннолетние, чтобы избежать уголовной ответственности. Кроме того, часто перевозчики обманывают мужчин, уверяя, что доехали до границы, а на самом деле оставляют в населенных пунктах поблизости и убегают. Тогда те бродят в неизвестном направлении даже не подозревая насколько они близки к точке пересечения.

Опасные пути побега за границу

Елена рассказала, что, несмотря на курьезные и смешные случаи, часто попытки пересечь границу для уклонистов заканчиваются трагически. Случилось, что пограничники встретили жителей Харькова и Полтавы, которые пытались попасть в Словакию. Мужчины хотели переправиться через реку, однако не смогли справиться с течением и оказались на дереве, откуда их едва сняли спасатели.

"Их соединили с ГСЧС, а те уже в свою очередь проинформировали пограничников. Добраться до них оказалось еще той задачей, потому что спасатели с трудом двигались на место даже на надувной лодке. Пострадавшим дали сухую одежду, доставили их в больницу, там оказали медицинскую помощь. Насколько мне известно, с этими мужчинами и их здоровьем все нормально. Они, конечно, были привлечены к ответственности", — отметила начальница пресс-службы Чопского пограничного отряда.

Спасение горе-беглецов за границу. Фото: ГНСУ

Что еще придумывают уклонисты для пересечения границы

По словам женщины, пограничники к поиску привлекают собак, беспилотники и тепловизоры, иногда вертолеты. Однако случается, что мужчины пытаются пересечь границу не только пешком. Одного мужчину поймали за дверью туалета поезда, куда он залез, пока тот был на одной из железнодорожных станций.

Трачук также рассказала, что часто уклонисты подделывают документы, чтобы уехать из страны. Так, в начале полномасштабного вторжения пытался пересечь границу мужчина с двумя детьми. Он уверял пограничников, что является единственным опекуном из-за смерти жены и даже как доказательство показало свидетельство о ее смерти. Однако, как оказалось, это была подделка, ведь бланк свидетельства и печать не соответствовали установленному образцу.

Проверка документов на границе. Фото: ГНСУ

Как не стоит пересекать границу

Напомним, что пограничники остановили очередного уклониста, который собирался бежать в Молдову. Мужчина заплатил за такую "услугу" 3000 долларов своему интернет-другу.

Также мы писали, что в Закарпатье задержали мужчину, который помогал уклонистам пересечь границу. Он пытался перевести в Словакию двух харьковчан и одного черновчанина.