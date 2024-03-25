У ДПСУ розповіли, які шляхи обирають ухилянти для втечі за кордон

Прикордонники затримали ухилянтів. Фото: ДПСУ

Начальниця пресслужби Чопського прикордонного загону Олена Трачук заявила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії загін викрив 27 каналів незаконного перетину кордону, а також затримав 39 організаторів та 32 спільники. Вона також розповіла, хто перевозить ухилянтів, як виявляють втікачів та що вигадують чоловіки, щоб виїхати з країни.

Про це повідомляє Еспресо.Захід у неділю, 24 березня.

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Хто незаконно перевозить ухилянтів

Начальниця пресслужби зазначила, що наразі українське законодавство не передбачає кримінальної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. На ув'язнення можуть претендувати лише переправники, тому чоловіки, які не змогли перетнути кордон з першої спроби, намагаються це зробити неодноразово.

"Переправниками часто стають таксисти, які підвозять людей до кордону. Нещодавно ми викрили такого. Чоловік спілкувався з пасажирами і якщо помічав, що це вихідці зі східних регіонів, пропонував, що підвезе до кордону, покаже, куди йти, аби потрапити в іншу країну. За це брав 2500 доларів США", — розповіла Трачук.

За її словами, трапляється, що переправляють ухилянтів неповнолітні, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Крім того, часто перевізники дурять чоловіків, запевняючи, що доїхали до кордону, а насправді лишають у населених пунктах поблизу й утікають. Тоді ті блукають в невідомому їм напрямку навіть не підозрюючи наскільки вони близько до точки перетину.

Небезпечні шляхи втечі за кордон

Олена розповіла, що попри курйозні та смішні випадки, часто спроби перетнути кордон для ухилянтів закінчуються трагічно. Трапилося, що прикордонники натрапили на мешканців Харкова та Полтави, які намагалися потрапити до Словаччини. Чоловіки хотіли переправитися через річку, однак не змогли впоратися з течею та опинилися на дереві, звідки їх ледь зняли рятувальники.

"Їх з’єднали з ДСНС, а ті вже своєю чергою поінформували прикордонників. Дістатися до них виявилося ще тим завданням, бо рятувальники з труднощами рухалися на місце навіть на надувному човні. Постраждалим дали сухий одяг, доставили їх у лікарню, там надали медичну допомогу. Наскільки мені відомо, з цими чоловіками та їхнім здоров'ям усе нормально. Їх, звичайно, було притягнуто до відповідальності", — зазначила начальниця пресслужби Чопського прикордонного загону.

Порятунок горе-втікачів за кордон. Фото: ДПСУ

Що ще вигадують ухилянти для перетину кордону

За словами жінки, прикордонники до пошуку залучають собак, безпілотники та тепловізори, іноді гвинтокрили. Однак трапляється, що чоловіки намагаються перетнути кордон не лише пішки. Одного чоловіка впіймали за дверима туалету поїзда, куди він заліз поки той був на одній із залізничних станцій.

Трачук також розповіла, що часто ухилянти підроблюють документи, аби виїхати з країни. Так, на початку повномасштабного вторгнення намагався перетнути кордон чоловік із двома дітьми. Він запевняв прикордонників, що є єдиним опікуном через смерть дружини й навіть як доказ показав свідоцтво про її смерть. Однак, як виявилося, то була підробка, адже бланк свідоцтва та печатка не відповідали встановленому взірцеві.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Як не варто перетинати кордон

Нагадаємо, що прикордонники зупинили чергового ухилянта, який збирався втекти до Молдови. Чоловік заплатив за таку "послугу" 3000 доларів своєму інтернет-другу.

Також ми писали, що на Закарпатті затримали чоловіка, який допомагав ухилянтам перетнути кордон. Він намагався перевести до Словаччини двох харків'ян та одного чернівчанина.