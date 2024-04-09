Во Франковске будут судить военкома, фиктивно оформлявшего на работу профессиональных футболистов

Полицейские арестовывают чиновника Ивано-Франковского ТЦК СП. Фото: Национальная полиция

В Ивано-Франковске будут судить чиновника городского ТЦК СП, фиктивно оформившего на работу профессиональных футболистов чемпионата Украины по футболу. Злоумышленнику грозит до восьми лет заключения.

Об этом информирует пресс-центр ДСР Нацполиции.

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По данным детективов, военком зачислил на службу в подразделение охраны ТЦК СП семерых футболистов и тренеров местного футбольного клуба. Однако, о каком футбольном клубе идет речь, правоохранители не уточняют: вероятнее всего, речь идет о футбольном клубе "Прикарпатье".

Детективы ГБР и полицейские во время операции. Источник: Национальная полиция

Игроки служили исключительно на бумаге, добавляют в ДСР, но регулярно получали зарплату согласно штатному расписанию. В общей сложности спортсмены "служили" 1100 дней, за что получили почти 1,5 млн грн.

Во вторник, 9 апреля, обвинительный акт был направлен в суд для рассмотрения дела по существу. Военкому инкриминируют небрежное отношение к военной службе, также возмещено в госбюджет миллион гривен.

Напомним, ранее СБУ арестовала военнослужащего Черниговского областного ТЦК СП, подозреваемого в сотрудничестве с бывшим главой Черниговской областной ВВК, у которого во время обысков нашли почти миллион долларов, а самого мужчину задержали.

А в Светловодске Кировоградской области совершил суицид 32-летний мужчина, страдавший расстройствами психики, отобрав табельный автомат у полицейского и выстрелив себе в голову после доставки в ТЦК СП.