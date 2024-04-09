У Франківську судитимуть військкома, який фіктивно оформив на роботу професійних футболістів

Поліцейські арештовують посадовця івано-франківського ТЦК СП. Фото: Національна поліція

В Івано-Франківську судитимуть посадовця міського ТЦК СП, який фіктивно оформив на роботу професійних футболістів чемпіонату України з футболу. Зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це інформує пресцентр ДСР Нацполіції.

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За даними детективів, військком зарахував на службу до підрозділу охорони ТЦК СП сімох футболістів та тренерів місцевого футбольного клубу. Проте, про який футбольний клуб йдеться, правоохоронці не уточнюють: найімовірніше, йдеться про футбольний клуб "Прикарпаття".

Детективи ДБР та поліцейські під час операції. Джерело: Національна поліція

Гравці служили виключно на папері, додають у ДСР, але регулярно отримували зарплату, згідно зі штатним розписом. Загалом же спортсмени "служили" 1100 днів, за що отримали майже 1,5 млн грн.

У вівторок, 9 квітня, обвинувальний акт скерували до суду для розгляду справи по суті. Воєнкому інкримінують недбале ставлення до військової служби, також було відшкодовано в держбюджет мільйон гривень.

Нагадаємо, раніше СБУ заарештувала військовослужбовця Чернігівського обласного ТЦК СП, якого підозрюють у співпраці з колишнім головою Чернігівської обласної ВЛК, в якого під час обшуків знайшли майже мільйон доларів, а самого чоловіка затримали.

Водночас у Світловодську Кіровоградської області скоїв суїцид 32-річний чоловік, який страждав на розлади психіки, відібравши табельний автомат у поліцейського та вистріливши собі в голову після доставляння до ТЦК СП.