В каких случаях военные могут уехать за границу — объяснение адвоката

Пограничник проверяет документы на границе. Фото: ГНСУ

Во время военного положения и общей мобилизации военнообязанные мужчины не могут уехать за границу, однако есть исключения, подкрепленные определенными законными основаниями для выезда. В частности, адвокат юридической компании "Сеть права" Андрей Кириленко объяснил, в каких случаях военные могут покинуть территорию страны.

Об этом Андрей Кириленко рассказал в интервью Pro Війну.

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В каких случаях военные могут пересечь границу

Андрей Кириленко отметил, что законом оговорено много случаев, при которых украинские военные могут выехать за пределы страны.

"Военные могут пересекать границу, если министр обороны, руководитель военного формирования, руководитель правоохранительного органа специального назначения, руководитель разведывательного органа принял решение о выполнении задач в сфере безопасности и обороны. А также в случае направления на лечение", — пояснил адвокат.

Он добавил, что часто украинские военнослужащие уезжают за границу на обучение.

Напомним, что стало известно, кого из военнообязанных мужчин выпустят за границу в ноябре. Для выезда должно быть определенное основание.

Также мы писали, что нашу страну защищают в рядах ВСУ и представители ЛГБТ-сообщества, в частности, трансгендеры. Стало известно, позволяет ли законодательство выезжать им за границу.