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В Кабмине рассказали, какие госслужащие забронированы от мобилизации

15 июля 2024 06:04
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Бронирование от мобилизации госслужащих - подробности - новости Украины
Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов. Фото: Скриншот
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

От мобилизации забронированы госслужащие категории А. Это руководители центральных органов исполнительной власти, остальное бронирование зависит от уровня должностей и функционала госслужащих, который они выполняют.

Об этом Новини.LIVE сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

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"Не планируем увеличивать процент забронированных от мобилизации госслужащих. В настоящее время забронированы госслужащие категории А. Это руководители центральных органов исполнительной власти, остальное бронирование зависит от уровня должностей и функционала госслужащих, который они выполняют", — уточнил он.

Также, по его словам, общая мобилизация в Украине не повлияла на область госслужбы. К тому же более 10% госслужащих-мужчин сейчас в рядах Сил безопасности и обороны.

"Это достаточно большой процент, если брать в целом по занятости населения. Однако во многих органах госслужбы абсолютное большинство составляют женщины. Это не связано с войной. Хотя среди руководящих кадров мужчин традиционно было больше", — подытожил Немчинов.

Напомним, Кабинет министров Украины забронировал от мобилизации весь персонал неправительственных организаций и предприятий, имеющих зарубежное финансирование и критически важных для функционирования экономики. Об этом идет речь в приказе от 21 июня 2024 года.
 

Кабинет министров война мобилизация война в Украине

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