Бронювання від мобілізації держслужбовців - подробиці - новини України

У Кабміні розповіли, які держслужбовці заброньовані від мобілізації
Наразі від мобілізації заброньовані держслужбовці категорії А. Це керівники центральних органів виконавчої влади, решта бронювання залежить від рівня посад і функціоналу держслужбовців, який вони виконують.
Про це Новини.LIVE розповів міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.
"Не плануємо збільшувати відсоток заброньованих від мобілізації держслужбовців. Наразі заброньовані держслужбовці категорії А. Це керівники центральних органів виконавчої влади, решта бронювання залежить від рівня посад і функціоналу держслужбовців, який вони виконують", — уточнив він.
Також за його словами, загальна мобілізація в Україні не вплинула на область держслужби. До того ж понад 10% держслужбовців-чоловіків наразі у лавах Сил безпеки та оборони.
"Це достатньо великий відсоток, якщо брати загалом по зайнятості населення. Однак у багатьох органах держслужби абсолютну більшість складають жінки. Це не пов’язано з війною. Хоча серед керівних кадрів чоловіків традиційно було більше", — підсумував Немчінов.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України забронював від мобілізації весь персонал неурядових організацій та підприємств, які мають закордонне фінансування і є критично важливими для функціонування економіки. Про це йдеться у наказі від 21 червня 2024 року.
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