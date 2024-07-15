Бронювання від мобілізації держслужбовців - подробиці - новини України

Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов. Фото: Скріншот

Наразі від мобілізації заброньовані держслужбовці категорії А. Це керівники центральних органів виконавчої влади, решта бронювання залежить від рівня посад і функціоналу держслужбовців, який вони виконують.

Про це Новини.LIVE розповів міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

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"Не плануємо збільшувати відсоток заброньованих від мобілізації держслужбовців. Наразі заброньовані держслужбовці категорії А. Це керівники центральних органів виконавчої влади, решта бронювання залежить від рівня посад і функціоналу держслужбовців, який вони виконують", — уточнив він.

Також за його словами, загальна мобілізація в Україні не вплинула на область держслужби. До того ж понад 10% держслужбовців-чоловіків наразі у лавах Сил безпеки та оборони.

"Це достатньо великий відсоток, якщо брати загалом по зайнятості населення. Однак у багатьох органах держслужби абсолютну більшість складають жінки. Це не пов’язано з війною. Хоча серед керівних кадрів чоловіків традиційно було більше", — підсумував Немчінов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України забронював від мобілізації весь персонал неурядових організацій та підприємств, які мають закордонне фінансування і є критично важливими для функціонування економіки. Про це йдеться у наказі від 21 червня 2024 року.



