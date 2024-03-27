В Хмельницком встревожены острым дефицитом водителей общественного транспорта из-за мобилизации

Общественный транспорт. Фото: Хмельницкий городской совет

В Хмельницком остро стоит проблема дефицита водителей общественного транспорта. Их количество уменьшилось на фоне массовой мобилизации.

Об этом рассказала заместитель директора по производству КП "Электротранс" Наталья Свистун, передает Укринформ.

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Дефицит водителей в Хмельницком

"В настоящее время есть по меньшей мере 20 вакансий водителей троллейбусов и автобусов. И с каждым днем потребность растет", — сказала Свичтун, говоря об уменьшении количества водителей.

Она добавила, что с начала полномасштабного вторжения в ряды Вооруженных сил мобилизовали около 40 работников коммунального предприятия. Среди них 21 водитель: 14 сейчас находятся на службе, 3 считают пропавшими без вести, еще 4 погибли. Заменить персонал, говорит, некем.

Чтобы решить проблему, по словам Свистун, на работу начали приглашать женщин.

"Прежде всего, приглашаем на работу женщин, они уже составляют четвертую часть водителей. За счет предприятия будущим водителям и водителям оплачиваем обучение. Но как только они приобретают категорию D, их переманивают частные перевозчики, хотя зарплату предлагаем приличную. Обеспечиваем и бронирование, однако эта процедура сложная и продолжительная", — сказала Свистун.

Напомним, на угольных шахтах в Днепропетровской области женщины активно овладевают мужскими специальностями, учатся и идут работать под землю. Все потому, что мужчины стали к оружию защищать Родину.

В конце концов из-за мобилизации в Украине рынок труда все больше меняется. Так, все больше женщин переходят в "мужские профессии" и чаще становятся строителями и водителями.