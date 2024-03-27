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У Хмельницькому стривожені гострим дефіцитом водіїв громадського транспорту через мобілізацію

27 березня 2024 11:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Хмельницькому стривожені гострим дефіцитом водіїв громадського транспорту через мобілізацію
Громадський транспорт. Фото: Хмельницька міська рада
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Хмельницькому наразі гостро стоїть проблема дефіциту водіїв громадського транспорту. Їхня кількість зменшилася на тлі масової мобілізації

Про це розповіла заступниця директора з виробництва КП "Електротранс" Наталія Свистун, передає Укрінформ

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Дефіцит водіїв у Хмельницькому 

"Наразі маємо щонайменше 20 вакансій водіїв тролейбусів та автобусів. І з кожним днем потреба зростає", — сказала Свичтун, говорячи про зменшення кількості водіїв. 

Вона додала, що з початку повномасштабного вторгнення до лав Збройних сил мобілізували приблизно 40 працівників комунального підприємства.  Серед них 21 водій: 14 наразі перебувають на службі, 3 вважають зниклими безвісти, ще 4 загинули. Замінити персонал, каже, немає ким. 

Для того, щоб вирішити проблему, за словами Свистун, на роботу почали запрошувати жінок. 

"Насамперед, запрошуємо на роботу жінок, вони вже становлять четверту частину водіїв. Коштом підприємства майбутнім водіям і водійкам оплачуємо навчання. Але, як тільки вони здобувають категорію D, їх переманюють приватні перевізники, хоча зарплату пропонуємо пристойну. Забезпечуємо і бронювання, однак ця процедура складна та тривала", — сказала Свистун. 

Нагадаємо, на вугільних шахтах у Дніпропетровській області жінки активно опановують чоловічі спеціальності, навчаються і йдуть працювати під землю. Усе через те, що чоловіки стали до зброї захищати Батьківщину.

Зрештою, через мобілізацію в Україні ринок праці все більше змінюється. Так, все більше жінок переходять у "чоловічі професії" та частіше стають будівельниками та водіями. 

війна
транспорт
Хмельницький
мобілізація
водії
дефіцит
війна в Україні

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