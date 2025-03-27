Как суд наказал фельдшера, который обещал за деньги повлиять на решение ВВК

В Киеве фельдшер обещал за взятку повлиять на ВВК — что решил суд
В Киеве фельдшер обещал военнообязанному договориться с ВВК, если тот ему заплатит. За девять тысяч долларов он предложил сделать мужчину "непригодным" к военной службе.
Об этом говорится в приговоре, который Шевченковский районный суд города Киева вынес 3 марта.
Детали дела
Согласно судебным материалам, фельдшер коммунального некоммерческого предприятия Киевского областного совета "Киевский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" предложил гражданину призывного возраста повлиять на решение ВВК. Нарушитель обещал в течение месяца изготовить соответствующие документы и внести их в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
В результате фигурант предоставил мужчине справку ВВК о диагнозе, который является основанием для признания непригодности к военной службе и исключения из воинского учета. Также он заверил "клиента", что документы нормальные, и пообещал "помочь", если тот захочет пересечь границу.
Медик попался на горячем: когда получал в кафе оплату от военнообязанного. Последний схитрил: предоставил семь тысяч долларов не настоящими, а имитационными купюрами.
Решение суда
Подсудимому сообщили о подозрении в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки членам ВВК. Мужчина заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Его приговорили к уплате 85 тысяч гривен штрафа. Правда, на данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать.
Напомним, в Киеве оштрафовали командира, который не захотел отпускать бойца в медицинскую часть. Из-за этого солдат умер.
Также мы сообщали, что в Одессе вынесли приговор гражданину Китая. Иностранец распространял в чате мессенджера WeChat фото и видео с работой ПВО. За это его оштрафовали.
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