Как суд наказал фельдшера, который обещал за деньги повлиять на решение ВВК

Здание Шевченковского районного суда города Киева. Фото: sh.ki.court.gov.ua

В Киеве фельдшер обещал военнообязанному договориться с ВВК, если тот ему заплатит. За девять тысяч долларов он предложил сделать мужчину "непригодным" к военной службе.

Об этом говорится в приговоре, который Шевченковский районный суд города Киева вынес 3 марта.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фельдшер коммунального некоммерческого предприятия Киевского областного совета "Киевский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" предложил гражданину призывного возраста повлиять на решение ВВК. Нарушитель обещал в течение месяца изготовить соответствующие документы и внести их в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В результате фигурант предоставил мужчине справку ВВК о диагнозе, который является основанием для признания непригодности к военной службе и исключения из воинского учета. Также он заверил "клиента", что документы нормальные, и пообещал "помочь", если тот захочет пересечь границу.

Медик попался на горячем: когда получал в кафе оплату от военнообязанного. Последний схитрил: предоставил семь тысяч долларов не настоящими, а имитационными купюрами.

Решение суда

Подсудимому сообщили о подозрении в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки членам ВВК. Мужчина заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Его приговорили к уплате 85 тысяч гривен штрафа. Правда, на данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать.

Напомним, в Киеве оштрафовали командира, который не захотел отпускать бойца в медицинскую часть. Из-за этого солдат умер.

Также мы сообщали, что в Одессе вынесли приговор гражданину Китая. Иностранец распространял в чате мессенджера WeChat фото и видео с работой ПВО. За это его оштрафовали.