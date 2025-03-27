Як суд покарав фельдшера, який обіцяв за гроші вплинути на рішення ВЛК

Будівля Шевченківського районного суду міста Києва. Фото: sh.ki.court.gov.ua

У Києві фельдшер обіцяв військовозобов'язаному домовитися із ВЛК, якщо той йому заплатить. За дев'ять тисяч доларів він запропонував зробити чоловіка "непридатним" до військової служби.

Про це йдеться у вироку, який Шевченківський районний суд міста Києва виніс 3 березня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фельдшер комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради "Київський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" запропонував громадянину призовного віку вплинути на рішення ВЛК. Порушник обіцяв упродовж місяця виготовити відповідні документи та внести їх до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

У результаті фігурант надав чоловіку довідку ВЛК про діагноз, який є підставою для визнання непридатністі до військової служби та виключення з військового обліку. Також він запевнив "клієнта", що документи нормальні, та пообіцяв "допомогти", якщо той захоче перетнути кордон.

Медик спіймався на гарячому: коли отримував у кав'ярні оплату від військовозобов'язаного. Останній схитрував: надав сім тисяч доларів не справжніми, а імітаційниии купюрами.

Рішення суду

Підсудному повідомили про підозру в замаху на шахрайство та підбурюванні до надання хабара членам ВЛК. Чоловік уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Його засудили до сплати 85 тисяч гривень штрафу. Щоправда, наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Протягом 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити.

Нагадаємо, в Києві оштрафували командира, який не схотів відпускати бійця до медичної частини. Через це солдат помер.

Також ми повідомляли, що в Одесі винесли вирок громадянину Китаю. Іноземець поширював у чаті месенджера WeChat фото та відео з роботою ППО. За це його оштрафували.