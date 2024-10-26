Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Киеве начали сажать уклонистов — сколько приговоров вынесли arrow

В Киеве начали сажать уклонистов — сколько приговоров вынесли

26 октября 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Уже семь уклонистов в Киеве оказались за решеткой из-за отказа служить в ВСУ
Тюремное заключение. Иллюстративное фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Киевские суды уже вынесли семь приговоров в отношении мужчин, уклонившихся от призыва на военную службу. С начала года следователи направили в суд уже 26 уголовных дел.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Читайте также:

Какие сроки получают уклонисты

По данным правоохранителей, средний тюремный срок за уклонение от военной службы колеблется в пределах от трех до пяти лет. В частности, житель Соломенского района приговорен к четырем годам лишения свободы, а житель столичной Оболони проведет за решеткой пять следующих лет.

Всего с начала года о подозрении сообщено 51 человеку. В большинстве случаев предварительное расследование начинается по сообщениям Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Напомним, действующим законодательством за уклонение военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации и постановки на военный учет предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет. Кроме того, нарушитель не снимается с военного учета и в дальнейшем подлежит призыву.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области двое военнослужащих незаконно копировали данные бойцов своей части. Суд вынес приговор.

А Березновский районный суд принял решение по делу мужчины, который в письменном виде отказался от повестки непосредственно в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки.

суд судебные решения ТЦК и СП уклонисты мобилизация война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:50 Доллар и евро сегодня подорожали — где выгодный курс валют

06:43 Будут ли отключения этой зимы и в каких регионах — ответ ДТЭК

Эксклюзив

06:41 Как действовать после завершения отсрочки — объяснение юриста

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в октябре

06:33 Военные или полиция — кто в ТЦК раздает повестки

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

06:30 Инвалидность в результате войны — изменения в оформлении

06:30 Цены на сою резко упали — сколько стоит зерно в конце октября

06:10 Пенсионерам доплатят в ноябре по 450 грн — кому повезет

06:01 Клиенты Ощадбанка сетуют на массовое закрытие отделений

05:05 Опасность из-за тумана — синоптики сообщили погоду на сегодня

06:50 Доллар и евро сегодня подорожали — где выгодный курс валют

06:43 Будут ли отключения этой зимы и в каких регионах — ответ ДТЭК

Эксклюзив

06:41 Как действовать после завершения отсрочки — объяснение юриста

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в октябре

06:33 Военные или полиция — кто в ТЦК раздает повестки

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

06:30 Инвалидность в результате войны — изменения в оформлении

06:30 Цены на сою резко упали — сколько стоит зерно в конце октября

06:10 Пенсионерам доплатят в ноябре по 450 грн — кому повезет

06:01 Клиенты Ощадбанка сетуют на массовое закрытие отделений

05:05 Опасность из-за тумана — синоптики сообщили погоду на сегодня

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

Text

21:07 Нардеп назвал, из-за чего в Украине повысится показатель ВВП

Text

19:46 Эксперт заявил о критической нехватке специалистов-коммунальщиков

Text

17:56 Сырский раскрыл правду о боях в Курской области — эфир Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп резко высказался относительно реформы МСЭК

Text

13:59 Кремень объяснил, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

13:20 Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

Text

13:01 Кремень объяснил, как будут наказывать нарушителей закона о языке

Text

11:25 Кремень объяснил, почему радиодиктант читает лучший тандем

Text

08:04 За кого в США будут голосовать на выборах — результаты опроса

Text

08:00 Зеленский озвучил новый план усиления Украины — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре