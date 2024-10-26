Уже семь уклонистов в Киеве оказались за решеткой из-за отказа служить в ВСУ

Тюремное заключение. Иллюстративное фото: УНИАН

Киевские суды уже вынесли семь приговоров в отношении мужчин, уклонившихся от призыва на военную службу. С начала года следователи направили в суд уже 26 уголовных дел.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

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По данным правоохранителей, средний тюремный срок за уклонение от военной службы колеблется в пределах от трех до пяти лет. В частности, житель Соломенского района приговорен к четырем годам лишения свободы, а житель столичной Оболони проведет за решеткой пять следующих лет.

Всего с начала года о подозрении сообщено 51 человеку. В большинстве случаев предварительное расследование начинается по сообщениям Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Напомним, действующим законодательством за уклонение военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации и постановки на военный учет предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет. Кроме того, нарушитель не снимается с военного учета и в дальнейшем подлежит призыву.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области двое военнослужащих незаконно копировали данные бойцов своей части. Суд вынес приговор.

А Березновский районный суд принял решение по делу мужчины, который в письменном виде отказался от повестки непосредственно в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки.