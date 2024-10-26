Вже семеро ухилянтів у Києві опинились за ґратами через відмову служити у ЗСУ

Тюремне ув'язнення. Ілюстративне фото: УНІАН

Київські суди вже винесли сім вироків щодо чоловіків, які ухились від призову на військову службу. З початку року слідчі направили до суду вже 26 кримінальних впроваджень.

Про це повідомляє Нацполіція Києва.

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Які терміни отримують ухилянти

За даними правоохоронців, середній тюремний термін за ухиляння від військової служби коливається у межах від трьох до п'яти років. Зокрема, мешканця Солом’янського району засуджено до чотирьох років позбавлення волі, а житель столичної Оболоні проведе за ґратами п’ять наступних років.

Загалом з початку року про підозру повідомлено 51 особі. У більшості випадків досудове розслідування розпочинається за повідомленнями Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Нагадаємо, чинним законодавством за ухилення військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації та постановки на військовий облік передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Крім того, порушник не знімається з військового обліку та надалі підлягає призову.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області двоє військовослужбовців незаконно копіювали дані бійців своєї частини. Суд виніс вирок.

А Березнівський районний суд ухвалив рішення у справі чоловіка, який письмово відмовився від повістки безпосередньо в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки.