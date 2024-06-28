Уклончанам станет труднее вступить в КПИ – в чем причина

Киевский политехнический институт. Фото: прессслужба КПИ

В Национальном университете "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" увеличили стоимость обучения. Таким образом, руководство вуза хочет "отсеять" уклонистов.

Об этом рассказал новоизбранный ректор КПИ Анатолий Мельниченко в интервью "Українським Новинам" в пятницу, 28 июня.

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Аспирантура как инструмент уклонения

"Мы себя немного обезопасили некоторыми предохранителями (от злоупотребления отсрочками). Чтобы не было этих имитационных проявлений, а именно поступления для уклонения от мобилизации, мы подняли стоимость обучения в аспирантуре. Это заставило определенную когорту людей искать соответствующие возможности в других университетах", — сказал ректор КПИ.

По словам Мельниченко, в вузе проведен разговор со всеми руководителями структурных подразделений: руководителей факультетов и институтов относительно недопустимости использования института аспирантуры как инструмента уклонения.

Ректор рассказал, что, если кто-то подал документы и поступил в КПИ с несколько более высоким возрастом, чем всегда подают, тогда руководители подразделений должны четко контролировать, осуществляется ли научная деятельность, получаются ли научные достижения.

"Если человек просто поступил и делает обучающийся вид, а это видно по результатам первого года, то научные руководители знают свой маневр. Они просто должны действовать согласно нашим правилам. Невыполнение индивидуального плана работы аспиранта, состоящего из двух частей (образовательной составляющей) и научной составляющей), приводит к автоматическому отчислению", — сказал ректор.

Мельниченко также отметил, что в прошлом году был рост количества аспирантов в КПИ, но он был не существенным.

Издание отмечает, что интервью состоялось накануне решения Министерства образования об отмене отсрочки для аспирантов-контрактников.

Напомним, Министерство образования и науки Украины обновило правила поступления в аспирантуру. Согласно новым требованиям, контрактные студенты больше не будут иметь возможность получить отсрочку от мобилизации.

Ранее Кабинет Министров Украины обязал студентов-мужчин проходить базовую военную подготовку. В Постановлении указано, что некоторые категории соискателей высшего образования будут освобождены от его прохождения.

Также мы писали, что украинские аспиранты не смогут получить отсрочку, если учатся в аспирантуре иностранного вуза, потому что учебное заведение не выдаст им справку по ЕГЭБО, необходимую для оформления отсрочки от мобилизации в особый период.