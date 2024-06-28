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У Київській політехніці вигадали, як "відсіяти" ухилянтів

28 червня 2024 13:00
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Ухилянтам стане важче вступити до КПІ — в чому причина
Київський політехнічний інститут. Фото: пресслужба КПІ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У Національному університеті "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" збільшили вартість навчання. Таким чином керівництво вишу хоче "відсіяти" ухилянтів.

Про це розповів новообраний ректор КПІ Анатолій Мельниченко в інтерв’ю "Українським Новинам" у п’ятницю, 28 червня.

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Аспірантура як інструмент ухилянства

"Ми себе трошки убезпечили деякими запобіжниками (від зловживання відстрочками). Щоб не було цих імітаційних проявів, а саме вступу для ухиляння від мобілізації, ми підняли вартість навчання в аспірантурі. Це змусило певну когорту людей шукати відповідні можливості в інших університетах", — сказав ректор КПІ.

За словами Мельниченка, у виші проведена розмова зі всіма керівниками структурних підрозділів — очільників факультетів та інститутів — щодо неприпустимості використання інституту аспірантури як інструмента ухилянства.

Ректор розповів, що якщо хтось подав документи і вступив до КПІ з дещо вищим віком, аніж завжди подають, то тоді керівники підрозділів повинні чітко контролювати, чи здійснюється наукова діяльність, чи отримуються наукові здобутки.

"Якщо людина просто вступила і робить вигляд, що навчається, а це видно по результах першого року, то наукові керівники знають свій маневр. Вони просто повинні діяти згідно з нашими правилами. Невиконання індивідуального плану роботи аспіранта, який складається з двох частин (освітньої складової і наукової складової), призводить до автоматичного відрахування", — сказав ректор.

Мельниченко також зауважив, що минулого року було зростання кількості аспірантів в КПІ, але воно було несуттєве.

Видання наголошує, що інтерв’ю відбулося напередодні рішення Міністерства освіти щодо скасування відстрочки для аспірантів-контрактників.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України оновило правила вступу до аспірантури. Згідно з новими вимогами, контрактні студенти більше не матимуть можливості отримати відстрочку від мобілізації.

Раніше Кабінет Міністрів України зобов'язав студентів-чоловіків проходити базову військову підготовку. У Постанові зазначено, що деякі категорії здобувачів вищої освіти буде звільнено від її проходження.

Також ми писали, що українські аспіранти не зможуть отримати відстрочку, якщо навчаються в аспірантурі іноземного вишу, бо навчальний заклад не видасть їм довідку з ЄДЕБО, необхідну для оформлення відстрочки від мобілізації у особливий період. 

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