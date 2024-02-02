В киевском ТЦК ответили, имеют ли они полномочия "упаковывать" людей в бусы

Сотрудники ТЦК упаковывают мужчину в микроавтобус во Львове. Фото: скриншот

В киевском Территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали случаи со скандальными задержаниями граждан работниками ТЦК. Там объяснили, что у них нет полномочий засовывать людей в бусы, только остановить человека на улице или блокпосте.

Об этом рассказал начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного ТЦК и СП Владимир Новосядлый в интервью Вечернему Киеву.

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Могут ли представители ТЦК задерживать людей

Отмечается, что работники ТЦК могут предложить гражданину прибыть в военкомат, чтобы уточнить данные. Задержанием лиц занимается Национальная полиция.

"Если лицо отказывается, явно уклоняется от призыва, вызывается полиция, или представители ТЦК совместно с полицией работают. Далее составляют протоколы о том или ином нарушении, которое произошло. Задержать лицо может национальная полиция в рамках административного задержания. Нам такие полномочия законодательство не предоставляет", — объяснил Новосядлый.

По его словам, уточнение личных данных — обязанность граждан в условиях военного положения.

"Никто никого никуда не должен тащить. В сознании каждого гражданина должно быть понимание того, что нужно выполнять свои обязанности. У нас уже почти два года прошло с начала полномасштабного вторжения, но большое количество человек до сих пор не уточнили свои данные. Не задача ТЦК заниматься розыскными действиями и как-то вытаскивать гражданина из квартиры, работы или другого места. Это обязанность гражданина прийти и уточнить свои данные. Если он не подлежит мобилизации, то пусть предоставит необходимые документы", — добавил Новосядлый.

Напомним, что в Дарницком ТЦК столицы заявили, что повестку имеют право вручать "где угодно". Речь идет об улицах, спортзалах, кафе или блокпостах.