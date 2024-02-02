У київському ТЦК відповіли, чи мають вони повноваження "пакувати" людей у буси

Працівники ТЦК пакують чоловіка в мікроавтобус у Львові. Фото: скриншот

У київському Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували випадки зі скандальними затриманнями громадян працівниками ТЦК. Там пояснили, що вони не мають повноважень засовувати людей у буси, лише зупинити людину на вулиці чи блокпості.

Про це розповів начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного ТЦК та СП Володимир Новосядлий в інтерв'ю Вечірньому Києву.

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Зазначається, що працівники ТЦК можуть запропонувати громадянину прибути в військкомат, щоб уточнити його дані. Натомість затриманням осіб займається Національна поліція.

"Якщо особа відмовляється, явно ухиляється від призову, викликається поліція, або ж представники ТЦК спільно з поліцією працюють. Далі складають протоколи про те чи інше порушення, яке сталося. Затримати особу може національна поліція в рамках адміністративного затримання. Нам такі повноваження законодавство не надає", — пояснив Новосядлий.

За його словами, уточнення особистих даних — обов'язок громадян в умовах воєнного стану.

"Ніхто нікого нікуди не повинен тягнути. У свідомості кожного громадянина має бути розуміння того, що потрібно виконувати свої обов’язки. У нас вже майже два роки минуло від початку повномасштабного вторгнення, але велика кількість осіб досі не уточнили свої дані. Не задача ТЦК займатися розшуковими діями і якось витягувати громадянина з квартири, роботи чи іншого місця. Це обов’язок громадянина прийти й уточнити свої дані. Якщо він не підлягає мобілізації, то нехай надасть необхідні документи", — додав Новосядлий.

Нагадаємо, що в Дарницькому ТЦК столиці заявили, що повістку мають право вручати "де завгодно". Йдеться про вулиці, спортзали, кафе або блокпости.