Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow У кого больше шансов стать штурмовиком — в ТЦК ответили arrow

У кого больше шансов стать штурмовиком — в ТЦК ответили

18 декабря 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
По информации представителя Сумского ТЦК, больше шансов попасть в штурмовики у молодых людей
Военные ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В результате полномасштабного вторжения российской федерации в Украине объявлена общая мобилизация граждан. Некоторые военнообязанные лица направляются в штурмовые подразделения, артиллерию и другие структуры Сил обороны Украины.

У кого больше шансов попасть в пехоту "Суспільному" рассказал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало.

Читайте также:

Кто может попасть в штурмовики

Он отметил, что вероятность попасть в штурмовые подразделения выше для мобилизованных граждан младшего возраста. Однако окончательное решение зависит от возрастной категории и состояния здоровья военнообязанного лица.

"Представители мужского пола в возрасте до 45 лет преимущественно направляются в штурмовые подразделения. Лиц старшего возраста, после 45 лет, — в подразделения обеспечения, артиллерии, инженерных войск и других структур Сил обороны", — пояснил Монукало.

В другие структуры Сил обороны Украины, в частности, входят пограничные войска, Национальная гвардия Украины и Государственная служба специального транспорта.

Сергей Монукало также напомнил, что после мобилизации все военнообязанные граждане в первую очередь направляются в учебные центры для прохождения подготовки. Однако некоторые лица могут быть отправлены непосредственно в воинские части, если они проходили службу не менее 10 лет назад и отвечают требованиям по состоянию здоровья.

Напомним, в Украине расширили базовую всеобщую военную подготовку, поэтому продолжительность курса увеличится на 15 дней.

Также юрист объяснил, кого из женщин могут мобилизовать на военную службу.

Сумская область мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:05 Мокрый дождь и гололедица — прогноз синоптиков на сегодня

04:38 Голосовать не только онлайн - к каким выборам готовят Украину

04:30 У кого больше шансов стать штурмовиком — в ТЦК ответили

03:26 В "Азов" приглашают финансистов — какие условия предлагают

02:30 Имеют ли право на отсрочку офицеры запаса — объясняют юристы

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

01:32 На Харьковщине солдат не подчинился командиру — решение суда

01:30 Какова ситуация с "бусификацией" — омбудсман привел статистику

00:50 Готова ли РФ к переговорам и на что способны санкции ЕС

00:34 Мудрик нанял юристов, спасших Погба от "завершения карьеры"

00:30 Бронирование в 2025 году — чего ждать аграриям

05:05 Мокрый дождь и гололедица — прогноз синоптиков на сегодня

04:38 Голосовать не только онлайн - к каким выборам готовят Украину

04:30 У кого больше шансов стать штурмовиком — в ТЦК ответили

03:26 В "Азов" приглашают финансистов — какие условия предлагают

02:30 Имеют ли право на отсрочку офицеры запаса — объясняют юристы

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

01:32 На Харьковщине солдат не подчинился командиру — решение суда

01:30 Какова ситуация с "бусификацией" — омбудсман привел статистику

00:50 Готова ли РФ к переговорам и на что способны санкции ЕС

00:34 Мудрик нанял юристов, спасших Погба от "завершения карьеры"

00:30 Бронирование в 2025 году — чего ждать аграриям

Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

23:04 Нардеп назвала проблему, которая влияет на громады Киевщины

Text

21:02 Заоблачная сумма — депутат об экспертизе аварии в метро в Киеве

Text

19:00 Главные коррупционные скандалы 2024 года — Київський час

Text

17:50 Сырский сделал важное заявление по поводу войны — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 КГВА сделала заявление о комендантском часе в Киеве на праздники

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

Text

13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

Text

13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

Text

11:23 Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам