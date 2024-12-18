По информации представителя Сумского ТЦК, больше шансов попасть в штурмовики у молодых людей

У кого больше шансов стать штурмовиком — в ТЦК ответили
В результате полномасштабного вторжения российской федерации в Украине объявлена общая мобилизация граждан. Некоторые военнообязанные лица направляются в штурмовые подразделения, артиллерию и другие структуры Сил обороны Украины.
У кого больше шансов попасть в пехоту "Суспільному" рассказал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало.
Кто может попасть в штурмовики
Он отметил, что вероятность попасть в штурмовые подразделения выше для мобилизованных граждан младшего возраста. Однако окончательное решение зависит от возрастной категории и состояния здоровья военнообязанного лица.
"Представители мужского пола в возрасте до 45 лет преимущественно направляются в штурмовые подразделения. Лиц старшего возраста, после 45 лет, — в подразделения обеспечения, артиллерии, инженерных войск и других структур Сил обороны", — пояснил Монукало.
В другие структуры Сил обороны Украины, в частности, входят пограничные войска, Национальная гвардия Украины и Государственная служба специального транспорта.
Сергей Монукало также напомнил, что после мобилизации все военнообязанные граждане в первую очередь направляются в учебные центры для прохождения подготовки. Однако некоторые лица могут быть отправлены непосредственно в воинские части, если они проходили службу не менее 10 лет назад и отвечают требованиям по состоянию здоровья.
Напомним, в Украине расширили базовую всеобщую военную подготовку, поэтому продолжительность курса увеличится на 15 дней.
Также юрист объяснил, кого из женщин могут мобилизовать на военную службу.
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