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У кого більше шансів стати штурмовиком — в ТЦК дали відповідь

18 грудня 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
За інформацією представника Сумського ТЦК, більше шансів потрапити в штурмовики у молодих людей
Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації в Україні оголошено загальну мобілізацію громадян. Деякі військовозобов'язані особи направляються до штурмових підрозділів, артилерії та інших структур Сил оборони України.

У кого більше шансів потрапити в піхоту "Суспільному" розповів начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК Сергій Монукало. 

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Він зазначив, що ймовірність потрапити до штурмових підрозділів вища для мобілізованих громадян молодшого віку. Однак, остаточне рішення залежить від вікової категорії та стану здоров'я військовозобов'язаної особи.

"Представники чоловічої статі віком до 45 років переважно направляються до штурмових підрозділів. Осіб старшого віку, після 45 років, — до підрозділів забезпечення, артилерії, інженерних військ та інших структур Сил оборони", — пояснив Монукало.

До інших структур Сил оборони України, зокрема, входять прикордонні війська, Національна гвардія України та Державна служба спеціального транспорту.

Сергій Монукало також нагадав, що після мобілізації всі військовозобов'язані громадяни в першу чергу направляються до навчальних центрів для проходження підготовки. Проте, деякі особи можуть бути відправлені безпосередньо до військових частин, якщо вони проходили службу не менше 10 років тому та відповідають вимогам за станом здоров'я.

Нагадаємо, в Україні розширили базову загальну військову підготовку, тож тривалість курсу збільшиться на 15 днів. 

Також юрист  пояснив кого з жінок можуть мобілізувати на військову службу. 

Сумська область мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані

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