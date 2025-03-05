Активисты в Крыму распространяют плакаты с советами по избежанию российской мобилизации

Плакат с советом по избежанию мобилизации. Фото: "Жовта стрічка"/Telegram

Во временно оккупированном Крыму продолжается сопротивление российской мобилизации. Активисты распространяют по городам не только украинскую символику, но и полезную информацию о том, как избежать попадания в ряды вражеского войска.

Об этом во вторник, 4 марта, сообщили в Telegram-канале движения "Жовта стрічка".

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В Симферополе на улицах Мирной, Джами-Элу и в Заводском переулке появились плакаты под названием "Как избежать мобилизации".

Плакат на улице Симферополя. Фото: "Жовта стрічка"/Telegram

"Избегайте любой коммуникации с военными и военкоматами РФ. Не отвечайте на неизвестные номера телефонов. Пока вы не имеете физического документа, вы не можете быть мобилизованным. Чаще меняйте свой номер телефона, не используйте российские приложения. Будьте недоступным для военкомата врага", — советуют гражданам.

Активисты отмечают, что количество подобных плакатов ежедневно увеличивается, ведь Крым — это Украина, и советуют тем, кто находится в оккупации, присоединяться к сопротивлению через чат-бот "Разом".

Напомним, россияне заставляют жителей временно оккупированных территорий платить непосильные налоги. Тех, кто не в состоянии или не хочет платить такие суммы, отправляют на фронт.

Также мы сообщали, что на временно оккупированных территориях больницы не могут справиться с эпидемией гриппа. Дело в том, что врачам приказывают оказывать помощь только военнослужащим. Мест для гражданских пациентов в медучреждениях не хватает.