Активісти у Криму поширюють плакати з порадами щодо уникнення російської мобілізації

Плакат із порадою щодо уникнення мобілізації. Фото: "Жовта стрічка"/Telegram

У тимчасово окупованому Криму триває спротив російській мобілізації. Активісти поширюють містами не лише українську символіку, а й корисну інформацію щодо того, як уникнути потрапляння до лав ворожого війська.

Про це у вівторок, 4 березня, повідомили в Telegram-каналі руху "Жовта стрічка".

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У Сімферополі на вулицях Мирній, Джамі-Елу та в Заводському провулку з'явилися плакати під назвою "Як уникнути мобілізації".

Плакат на вулиці Сімферополя. Фото: "Жовта стрічка"/Telegram

"Уникайте будь-якої комунікації з військовими та військкоматами РФ. Не відповідайте на невідомі номери телефонів. Поки ви не маєте фізичного документа, ви не можете бути мобілізованим. Частіше змінюйте свій номер телефону, не використовуйте російські додатки. Будьте недоступним для військкомату ворога", — радять громадянам.

Активісти зазначають, що кількість подібних плакатів щодня збільшується, адже Крим — це Україна, та радять тим, хто перебуває в окупації, доєднуватися до спротиву через чат-бот "Разом".

Нагадаємо, росіяни змушують жителів тимчасово окупованих територій сплачувати непосильні податки. Тих, хто не у змозі або не хоче платити такі суми, відправляють на фронт.

Також ми повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях лікарні не можуть впоратися з епідемією грипу. Річ у тім, що лікарям наказують надавати допомогу лише військовослужбовцям. Місць для цивільних пацієнтів у медзакладів бракує.