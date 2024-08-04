Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Кривом Роге мужчина дважды отказывался от получения повестки — что решил суд arrow

В Кривом Роге мужчина дважды отказывался от получения повестки — что решил суд

4 августа 2024 23:53
Дмитрий Галушка - Редактор
Избегал получения повестки - что решил суд
Проверка документов военнообязанных. Фото: УНИАН
Дмитрий Галушка - Редактор

Житель Кривого Рога, согласно справке военно-врачебной комиссии, был признан ограниченно пригодным к военной службе, однако мужчина дважды отказывался от получения повестки. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Мужчина дважды отказывался взять повестку после того, как военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным.

Мужчина объяснил, что отказался от повесток, поскольку является ограничено пригодным и имеет заболевание. На судебном заседании он признал себя виновным.

Что решил суд

Жителя Кривого Рога признали виновныім в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации.

Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Вместе с тем наказание в виде лишения свободы было заменено на один год испытательного срока.

Также важные новости дня по теме:

суд Украина мобилизация ТЦК и СП военнообязанные судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

00:32 Воздушная тревога более пяти областей — куда направляются "шахеды"

00:21 Одна из стран Европы обвинила Россию в шпионаже

00:11 Серия громких взрывов в Харькове — местные полицейские сделали важное заявление

00:10 Россияне привлекают граждан Египта к боям в Харьковской области

4 августа 2024

23:53 В Кривом Роге мужчина дважды отказывался от получения повестки — что решил суд

23:50 Украинцы умеют побеждать — Зеленский поздравил спортсменов с новыми медалями Олимпиады-2024

23:42 Геращенко эмоционально отреагировала на "бронзу" на Олимпиаде-2024

обновлено:

23:07 Очередная российская атака на Украину — воздушная тревога охватила половину территории

22:54 Не держался на ногах — во Львове нетрезвый водитель чуть не сбил ребенка и повредил два автомобиля

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

22:48 Кохан завоевал медаль в финале по метанию молота на Олимпиаде — как выступил украинец

Срочная новость

00:32 Воздушная тревога более пяти областей — куда направляются "шахеды"

00:21 Одна из стран Европы обвинила Россию в шпионаже

00:11 Серия громких взрывов в Харькове — местные полицейские сделали важное заявление

00:10 Россияне привлекают граждан Египта к боям в Харьковской области

4 августа 2024

23:53 В Кривом Роге мужчина дважды отказывался от получения повестки — что решил суд

23:50 Украинцы умеют побеждать — Зеленский поздравил спортсменов с новыми медалями Олимпиады-2024

23:42 Геращенко эмоционально отреагировала на "бронзу" на Олимпиаде-2024

обновлено:

23:07 Очередная российская атака на Украину — воздушная тревога охватила половину территории

22:54 Не держался на ногах — во Львове нетрезвый водитель чуть не сбил ребенка и повредил два автомобиля

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

22:48 Кохан завоевал медаль в финале по метанию молота на Олимпиаде — как выступил украинец

Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

14:35 Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

2 августа 2024
Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине