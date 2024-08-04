Избегал получения повестки - что решил суд

В Кривом Роге мужчина дважды отказывался от получения повестки — что решил суд
Житель Кривого Рога, согласно справке военно-врачебной комиссии, был признан ограниченно пригодным к военной службе, однако мужчина дважды отказывался от получения повестки. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы.
Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Мужчина дважды отказывался взять повестку после того, как военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным.
Мужчина объяснил, что отказался от повесток, поскольку является ограничено пригодным и имеет заболевание. На судебном заседании он признал себя виновным.
Что решил суд
Жителя Кривого Рога признали виновныім в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации.
Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Вместе с тем наказание в виде лишения свободы было заменено на один год испытательного срока.
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