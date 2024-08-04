Уникав отримання повістки — що вирішив суд

Перевірка документів військовозобов'язаного. Фото: УНІАН

Мешканець Кривого Рогу, відповідно до довідки військово-лікарської комісії, був визнаний обмежено придатним до військової служби, проте чоловік двічі відмовлявся від отримання повістки. Суд засудив його до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік двічі відмовлявся взяти повістку після того, як військово-лікарська комісія визнала його обмежено придатним.

Чоловік пояснив, що відмовився від повісток, бо є обмежено придатним та має захворювання. На судовому засіданні він визнав себе винним.

Що вирішив суд

Мешканця Кривого Рогу визнали винним в ухиленні від призову на військову службу за мобілізацією.

Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Разом з тим, покарання у вигляді позбавлення волі було замінено на один рік іспитового терміну.