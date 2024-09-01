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Во Львовской области военный шесть раз подавал рапорт об увольнении — что решил суд

1 сентября 2024 22:35
Виктория Козырь - редактор
Военный подал в суд на воинскую часть из-за игнорирования рапортов об увольнении
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
Виктория Козырь - редактор

Во Львовской области военный шесть раз писал рапорт об увольнении со службы с необходимостью постоянного ухода за дедом, однако военная часть игнорировала его запрос. В результате мужчина решил обратиться в суд.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Детали дела

Военнослужащий подал иск во Львовский окружной административный суд против воинской части, в котором требовал признать противоправным бездействие части за непредоставление ответа на его рапорт об увольнении с военной службы по статье 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе" и в соответствии с Постановлением КМУ от 12 июня 2013 г. №413. Увольнение он просил в связи с необходимостью постоянного ухода за дедом, который является инвалидом I группы.

Также военный пытался обязать воинскую часть рассмотреть рапорт о его увольнении с военной службы.

Исковые требования обоснованы тем, что истец служит в воинской части в должности гранатометчика. В течение последних пяти лет он постоянно проживал вместе с дедом, за которым ухаживал. Диагноз деда — атрофия зрительных нервов, осложненная глаукома обоих глаз, ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз атеросклеротический и т. п.

В удостоверении говорится, что дед является инвалидом I группы пожизненно и нуждается в постоянном постороннем уходе и помощи со стороны истца, 1999 г. р.

По словам военного, в начале 2023 года возникла необходимость в постороннем уходе за дедом.

С июня 2023 года истец неоднократно обращался к командованию воинской части с рапортами об увольнении с военной службы из-за необходимости постоянного ухода. Кроме того, он подавал три жалобы в Генштаб.

Ответа от воинской части он не получил.

Что решил суд

Суд отмечает, что ответчик не предоставил никаких надлежащих и допустимых доказательств какого-либо рассмотрения вышеуказанного рапорта истца по существу.

Согласно ч. 2 ст. 77 КАС Украины, в административных делах о противоправности решений, действий или бездействия субъекта властных полномочий обязанность по доказыванию правомерности своего решения, действия или бездействия возлагается на ответчика, что ответчиком не сделано.

Таким образом, бездействие ответчика является противоправным. Следовательно, в этой части исковые требования подлежат удовлетворению.

Суд обязал воинскую часть рассмотреть рапорт военнослужащего об увольнении со службы.

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