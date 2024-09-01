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У Львівській області військовий шість разів подавав рапорт про звільнення — що вирішив суд

1 вересня 2024 22:35
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Військовий подав до суду на військову частину через ігнорування рапортів про звільнення
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області військовий шість разів писав рапорт про звільнення зі служби з необхідністю здійснення постійного догляду за дідом, однак військова частина ігнорувала його запит. Внаслідок цього чоловік вирішив звернутися до суду.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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Деталі справи

Військовослужбовець подав позов до Львівського окружного адміністративного суду проти військової частини, в якому вимагав визнати протиправною бездіяльність частини за ненадання відповіді на його рапорт про звільнення з військової служби за статтею 26 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" та відповідно до Постанови КМУ від 12 червня 2013 р. №413. Звільнення він просив у зв’язку з необхідністю постійного догляду за дідом, який є інвалідом І групи.

Також військовий намагався зобов`язати військову частину розглянути рапорт про його звільнення з військової служби.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач служить у військовій частині на посаді гранатометника. Протягом останніх п'яти років він постійно проживав разом із дідом, за яким доглядав. Діагноз діда — атрофія зорових нервів, ускладнена глаукома обох очей, ішемічна хвороба серця, кардіосклероз атеросклеротичний тощо.

У посвідченні йдеться, що дід є інвалідом І групи довічно і потребує постійного стороннього догляду та допомоги з боку позивача, 1999 р. н.

За словами військового, на початку 2023 року виникла необхідність у сторонньому догляді за дідом.

З червня 2023 року позивач неодноразово звертався до командування військової частини з рапортами про звільнення з військової служби через необхідність постійного догляду. Крім того, він подавав три скарги до Генштабу.

Відповіді від військової частини він не отримав.

Що вирішив суд

Суд зазначає, що відповідач не надав жодних належних та допустимих доказів будь-якого розгляду вищевказаного рапорту позивача по суті.

Згідно із ч. 2 ст. 77 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, що відповідачем не зроблено.

Таким чином, бездіяльність відповідача є протиправною. Отже, в цій частині позовні вимоги підлягають задоволенню.

Суд зобов’язав військову частину розглянути рапорт військовослужбовця про звільнення зі служби.

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