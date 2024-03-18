Во Львовском ТЦК прокомментировали скандальное задержание мужчины в городе

Задержание мужчины во Львове. Фото: скриншот с видео

Во Львовском территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали скандальное задержание мужчины в городе. Там заявили, что гражданин провоцировал военных на конфликт.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского ТЦК и СП в Facebook в понедельник, 18 марта.

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Задержание мужчины во Львове

"В соответствии с Приказом начальника Львовской областной военной администрации №1 от 17 ноября 2023 года "О проверке документов" гражданское лицо не выполнило законных требований военнослужащих и не предъявило военно-учетных документов представителям ТЦК и СП. Данный гражданин представителей ТЦК провоцировал на конфликт", — говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что гражданин не уточнял свои военно-учетные данные. При смене места жительства в семидневный срок мужчина не стал на учет в ТЦК и СП. Он также отказался от прохождения ВВК.

В заявлении говорится, что все военнослужащие, осуществлявшие мероприятия оповещения и изображенные на видео, имеют боевой опыт, многочисленные ранения и государственные награды. Всех их перевели в ТЦК по состоянию здоровья.

"Мы уважаем и благодарим каждого украинца, которые поддерживают ВСУ и приближают нашу общую победу. В то же время это не дает права унижать честь и достоинство бойцов, потерявших свое здоровье на защите Украины. Все граждане, которые являются военнообязанными, должны обновить свои данные и при наличии причин на получение отсрочки предоставить соответствующие документы в свой ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

ТЦК призывает общественность прекратить манипуляции в этом случае и не накладывать тень на сотрудников, которые после полученных ранений на фронте достойно выполняют поставленные задачи.

По данному факту проводится проверка и будут приняты все необходимые меры.

Пост Львовского ТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, во Львове военные жестоко задержали мужчину посреди улицы. При этом они нанесли повреждения мужчине и порвали одежду, разбили очки и забрали телефон.

Также ситуацию уже успел прокомментировать омбудсмен Дмитрий Лубинец, который заявил, что возмущен такими действиями территориального центра комплектования и социальной поддержки, и добавил, что силовые задержания людей недопустимы.