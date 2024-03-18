У Львівському ТЦК прокоментували скандальне затримання чоловіка у місті

Затримання чоловіка у Львові. Фото: скриншот з відео

У Львівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували скандальне затримання чоловіка у місті. Там заявили, що громадянин провокував військкомів на конфлікт.

Про це повідомила пресслужба Львівського ТЦК і СП у Facebook у понеділок, 18 березня.

Читайте також:

Затримання чоловіка у Львові

"Відповідно до Наказу начальника Львівської обласної військової адміністрації №1 від 17 листопада 2023 року "Про перевірку документів" цивільна особа не виконала законних вимог військовослужбовців та не пред'явила військово-облікових документів представникам ТЦК та СП. Даний громадянин представників ТЦК провокував на конфлікт", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК зазначили, що даний громадянин не уточнював свої військово-облікові дані. Під час зміни місця проживання у семиденний термін чоловік не став на облік у ТЦК і СП. Він також відмовився від проходження ВЛК.

У заяві йдеться, що усі військовослужбовці, які здійснювали заходи оповіщення та зображені на відео мають бойовий досвід, численні поранення та державні нагороди. Усіх їх перевели в ТЦК за станом здоров'я.

"Ми поважаємо та дякуємо кожному українцю, які підтримують ЗСУ та наближають нашу спільну перемогу. Водночас це не дає права принижувати честь та гідність бійців, що втратили своє здоров'я на захисті України. Усі громадяни, які є військовозобов’язаними мають оновити свої дані і при наявності причин на отримання відстрочки надати відповідні документи до свого ТЦК та СП", — йдеться у повідомленні.

ТЦК закликає громадськість припинити маніпуляції щодо цього випадку і не накладати тінь на співробітників, які після отриманих поранень на фронті гідно виконують поставлені завдання.

Наразі за даним фактом проводиться перевірка та будуть прийняті усі необхідні заходи.

Допис Львівського ТЦК і СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові військкоми жорстко затримали чоловіка посеред вулиці. При цьому вони нанесли ушкодження чоловікові та порвали його одяг, розбили окуляри й забрали телефон.

Також ситуацію вже встиг прокоментувати омбудсмен Дмитро Лубінець, який заявив, що обурений такими діями територіального центру комплектування та соціальної підтримки, та додав, що силові затримання людей є неприпустимими.